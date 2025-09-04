Elevador da Glória. Número de mortos sobe para 16

(em atualização)





No local do acidente já estão algumas equipas da Câmara Municipal de Lisboa e também da Carris. O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira. As bandeiras está a meia haste e nos Restauradores, local do acidente, Lisboa amanhece diferente.O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as circunstâncias deste acidente. Já o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, por falta de pessoal, só hoje consegue enviar peritos ao local, para investigar as causas deste descarrilamento.





Todas as investigações vão querer ouvir também os relatos das testemunhas.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acionou um plano de contingência e reforçou as reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente de quarta-feira no elevador das Glória.





Numa nota enviada na quarta-feira à noite à agência Lusa, o IPST diz que tem estado a acompanhar a situação das reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente para garantir resposta a todas as necessidades que surjam.



Até ao momento, o IPST refere que as existências em sangue e componentes sanguíneos satisfazem as necessidades.









Pelo menos dois feridos do acidente no Elevador da Glória são de nacionalidade espanhola, de acordo com o jornal El País. O diário italiano La Republica dá conta de uma cidadã italiana entre os feridos e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros diz que há uma francesa entre os 22 feridos de Lisboa.



O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.





O presidente da Carris já veio rejeitar qualquer falha ao nível da manutenção deste ascensor.















