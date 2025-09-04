Elevador da Glória. Número de mortos sobe para 16
Um dos feridos do acidente no elevador da Glória, em Lisboa, morreu durante a noite, elevando para 16 o número de vítimas mortais, revelou o Hospital de São José. O INEM atualizou esta manhã de quinta-feira o número de feridos que subiu para 22 feridos. De forma preventiva, a Câmara de Lisboa deu ordem para suspender o funcionamento dos elevadores da Bica e do Lavra e do Funicular da Graça. O objetivo é que estes equipamentos possam ser inspecionados através de vistorias técnicas.
(em atualização)
No local do acidente já estão algumas equipas da Câmara Municipal de Lisboa e também da Carris. O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira. As bandeiras está a meia haste e nos Restauradores, local do acidente, Lisboa amanhece diferente.O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as circunstâncias deste acidente. Já o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, por falta de pessoal, só hoje consegue enviar peritos ao local, para investigar as causas deste descarrilamento.
Todas as investigações vão querer ouvir também os relatos das testemunhas.
O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acionou um plano de contingência e reforçou as reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente de quarta-feira no elevador das Glória.
Numa nota enviada na quarta-feira à noite à agência Lusa, o IPST diz que tem estado a acompanhar a situação das reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente para garantir resposta a todas as necessidades que surjam.
Até ao momento, o IPST refere que as existências em sangue e componentes sanguíneos satisfazem as necessidades.
O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou a equipa de desastres de massa com o objetivo de conseguir realizar as autópsias dos 15 corpos o mais depressa possível.
Pelo menos dois feridos do acidente no Elevador da Glória são de nacionalidade espanhola, de acordo com o jornal El País. O diário italiano La Republica dá conta de uma cidadã italiana entre os feridos e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros diz que há uma francesa entre os 22 feridos de Lisboa.
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.
O presidente da Carris já veio rejeitar qualquer falha ao nível da manutenção deste ascensor.