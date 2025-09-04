Elevador da Glória. Número de mortos sobe para 17

(em atualização)





subiu para 17. A atualização foi anunciada esta manhã pela diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins. O número de mortos do acidente de quarta-feira no elevador da Glória. A atualização foi anunciada esta manhã pelade Lisboa, Margarida Castro Martins.

dez nacionalidades, além de portugueses, há cidadãos espanhóis, um sul-coreano, um cabo-verdiano, um italiano, um francês, um suíço, um canadiano e um marroquino.



Ainda falta conhecer a identidade de quatro feridos.

No local do acidente já estão algumas equipas da Câmara Municipal de Lisboa e também da Carris.





O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as circunstâncias deste acidente. Já o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, por falta de pessoal, só hoje consegue enviar peritos ao local, para investigar as causas deste descarrilamento.

Todas as investigações vão querer ouvir também os relatos das testemunhas. De quem estava na rua e de quem estava no elevador que se preparava para subir a rua.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acionou um plano de contingência e reforçou as reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente de quarta-feira no elevador das Glória.

Numa nota enviada na quarta-feira à noite à agência Lusa, o IPST diz que tem estado a acompanhar a situação das reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente para garantir resposta a todas as necessidades que surjam.



Até ao momento, o IPST refere que as existências em sangue e componentes sanguíneos satisfazem as necessidades.







ativou a equipa de desastres de massa com o objetivo de conseguir realizar as autópsias dos corpos o mais depressa possível.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou a equipa de desastres de massa com o objetivo de conseguir realizar as autópsias dos corpos o mais depressa possível.





rejeitar qualquer falha ao nível da manutenção deste ascensor. O presidente da Carris já veiodeste ascensor.

relatos dos trabalhadores sobre problemas de segurança com o elevador. O presidente da Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações) assegura na RTP que haviade segurança com o elevador.

descarta a hipotese de falta de manutenção. No entanto, Francisco Oliveira, do SITRA (Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes),

dia de luto nacional, devido à tragédia de ontem em Lisboa. A autarquia também decretou 3 dias de luto municipal.

O país cumpre hoje um dia de luto nacional, devido à tragédia de ontem em Lisboa. A autarquia também decretou 3 dias de luto municipal.

No Parlamento Europeu, em Bruxelas e em Estrasburgo, foram colocadas a meia haste as bandeiras de Portugal e da União Europeia.

O Presidente da República e o primeiro-ministro cancelaram a agenda prevista para hoje, em memória das vítimas deste acidente.



Luís Montenegro manteve apenas a reunião do Conselho de Ministros, e também a participação, por videoconferência, no encontro sobre a Ucrânia, de líderes da Coligação de Boa Vontade.

















