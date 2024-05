Em defesa de palestinianos. Estudantes deixam faculdade no Porto mas afastam desmobilização

. Afirmam ter saído de forma pacífica, na sequência da intervenção da Polícia de Segurança Pública.Em declarações à RTP,, acusou Pedro Nery, do movimento de protesto,, assegurou.

Apesar da suspensão do protesto, as aulas na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto estão suspensas.



Os estudantes chegaram a invadir o interior da Faculdade de Ciências do Porto e barricaram-se em algumas salas. A instituição chamou as autoridades, mas os alunos recusaram-se a sair do edifício, argumentando tratar-se de um protesto pacífico.