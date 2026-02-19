Evacuações continuam. Mais de mil famílias com apoio social na Marinha Grande

(em atualização)









No balanço revelado na "Emissão Reconstruir" que a Antena 1 está a fazer esta manhã no quartel dos bombeiros do concelho, a chefe da Divisão da Ação Social e Saúde da autarquia explica que têm atendido várias solicitações, a que se juntam as situações de novas retiradas de casa.

Além de evacuações "no imediato", na altura da tempestade, surgiram deslizamentos de terra posteriores, afirma Ana Laura Baridó.





"É muito difícil tirar alguém do seu contexto habitacional, especialmente os idosos", refere, apontando também os casos de "pessoas desesperadas sem saber o que vão fazer a seguir, e isso é mesmo complexo".





sublinha as marcas psicológicas que a tempestade deixou, a começar pelas crianças no regresso das aulas.

O apoio psicológico é uma das necessidades urgentes que tem surgido. Ana Laura Baridó

, após a tempestade Kristin do dia 28 de janeiro.