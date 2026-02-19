País
Evacuações continuam. Mais de mil famílias com apoio social na Marinha Grande
São várias as necessidades das famílias no concelho da Marinha Grande, entre a persistente falta de eletricidade, cuidados de saúde ou o apoio psicólogico. Mas há também uma situação "complexa" de moradores que têm saído de casa mesmo ao fim de 20 dias de tempestade.
(em atualização)
No balanço revelado na "Emissão Reconstruir" que a Antena 1 está a fazer esta manhã no quartel dos bombeiros do concelho, a chefe da Divisão da Ação Social e Saúde da autarquia explica que têm atendido várias solicitações, a que se juntam as situações de novas retiradas de casa.
Além de evacuações "no imediato", na altura da tempestade, surgiram deslizamentos de terra posteriores, afirma Ana Laura Baridó.
"É muito difícil tirar alguém do seu contexto habitacional, especialmente os idosos", refere, apontando também os casos de "pessoas desesperadas sem saber o que vão fazer a seguir, e isso é mesmo complexo".
O apoio psicológico é uma das necessidades urgentes que tem surgido. Ana Laura Baridó sublinha as marcas psicológicas que a tempestade deixou, a começar pelas crianças no regresso das aulas.