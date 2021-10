Farmácias começam a administrar vacina da gripe





A administração gratuita de outras 200 mil doses do contingente do Serviço Nacional de Saúde começa na terceira semana de novembro, a utentes de risco com menos de 65 anos.

São mais 200 mil do que no ano passado, mas a procura continua a ser superior à oferta.

Na segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, que arrancou na segunda-feira, 123 mil cidadãos receberam a terceira dose ou dose adicional da vacina contra a covid-19 e 279 mil a vacina da gripe, refere uma nota de imprensa da DGS.



Esta fase integra os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e que não estão abrangidos nos grupos-alvo da 1.ª fase e começou com os utentes acima de 80 anos, estando a decorrer por ordem decrescente de idades.



"O ritmo de vacinação da gripe está dependente da entrega das vacinas no território nacional e sujeita a ajustes de acordo com a disponibilidade de vacinas", advertiu a DGS, garantindo que "a partir do início de novembro se prevê que o número de vacinas disponíveis seja suficiente para acelerar o ritmo da vacinação".



À semelhança do que aconteceu na primeira fase, os cidadãos são convocados através de uma mensagem escrita para a toma simultânea das duas vacinas ou apenas para a vacina contra a gripe.



Volta a ser possível o agendamento automático no Portal Covid-19, estando disponível a partir de terça-feira para cidadãos com idade igual ou superior a 80 anos



"Poderá haver casos, porém, em que sejam chamados doentes abaixo da faixa que se encontra aberta por já cumprirem todos os critérios de elegibilidade e para não atrasar o processo", informou a DGS.



A vacinação completa contra a covid-19 abrange 85,7% da população portuguesa.







