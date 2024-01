Governo anuncia apoios aos agricultores de quase 500 milhões de euros

Em conferência de imprensa a partir do Ministério da Agricultura e Alimentação, em Lisboa, a ministra responsável por esta pasta elencou várias medidas delineadas pelo Governo para fazer face a vários problemas que afetam os agricultores.





No total, o pacote fica "muito perto dos 500 milhões de euros", que acrescem aos 350 milhões de euros que o Governo já tinha aprovado em medidas excecionais para a agricultura entre 2022 e 2023, destacou a governante.





As medidas hoje apresentadas pretendem ir ao encontro do esforço dos agricultores, destacou Maria do Céu Antunes.



"Sabemos bem as dificuldades grandes que os últimos quatro anos trouxeram. Uma pandemia, uma guerra na Europa, agora uma guerra fora da Europa, uma crise inflacionista como não sentíamos há 30 anos", resumiu.







"Os agricultores portugueses, quando outros setores da atividade económica pararam completamente, continuaram a trabalhar. Não podemos deixar nunca de frisar esse grande esforço", vincou.



Numa primeira dimensão,Será criado um, uma medida que terá maior impacto nas regiões mais afetadas, como o Algarve e o Sudoeste Alentejano, mas que vai ser aplicada em todo o território nacional.O Governo anunciou ainda, para ajudar os agricultores a ultrapassar uma eventual quebra de rendimento devido à seca que se faz sentir no país.Mas prevê-se também um, com a“Uma redução de 4,7 cêntimos por litro para 2,1 cêntimos por litro, uma descida de 55 por cento”, sublinha a ministra, o que será equivalente a 11 milhões de euros por ano.Esta medida deverá estar operacional nos próximos dias, adiantou ainda a ministra.Uma segunda medida nesta vertente prevê oSegue-se ainda um

Por fim, o Governo compromete-se a fazer uma submissão da reprogramação do PEPAC junto da Comissão Europeia em fevereiro, com vista à "criação de novas medidas de Ambiente e Clima", no âmbito do desenvolvimento rural, ou seja, o segundo pilar do PEPAC.







Com um montante de 58 milhões de euros, esta medida procura responder ao "pedido dos agricultores" para o "reforço de práticas mais sustentáveis que sejam capazes de criar rendimento".

"Comunicação menos feliz"

Na conferência de apresentação destas medidas, a ministra da Agricultura criticou o IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas) quando mencionou o reforço de 60 milhões de euros no primeiro pilar do PEPAC, isto é, nos apoios à produção agrícola, nomeadamente nos regimes de agricultura biológica e produção integrada.

Maria do Céu Antunes considerou que houve uma "comunicação menos feliz" por parte do IFAP sobre os cortes aos agricultores.





"Houve, por parte do IFAP, uma comunicação menos feliz, que falou antes do tempo, sobre um corte de 35 e de 25 por cento", apontou.







No entender da ministra, essa comunicação foi feita quando o pacote de medidas estava ainda por fechar. O Governo optou por "ir ao encontro da expectativa e da vontade dos agricultores de poderem ter praticas mais sustentáveis", defendeu ainda.