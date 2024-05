Governo escolhe António Gandra d`Almeida para a Direção Executiva do SNS

, anuncia o Ministério da Saúde em comunicado.





O novo diretor executivo é tenente-coronel médico dos quadros permanentes do Exército português e ocupa o cargo de comandante do Agrupamento Sanitário, mantendo ainda atividade assistencial hospitalar e pré-hospitalar.





O Ministério explica que recebeu na terça-feira o relatório de atividades da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e que, no seu pedido de demissão, Fernando Araújo solicitou para permanecer em exercício até este balanço ser entregue à tutela, pelo que terminam agora as funções deste e o Ministério designou de imediato um novo diretor.







Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, António Gandra d’Almeida foi, entre 2021 e o passado dia 31 de janeiro, diretor da Delegação Regional Norte do INEM. Tem ainda uma pós-graduação em Saúde Militar, mestrado European Master em Disaster Medicine e a especialidade em Cirurgia Geral.





O escolhido do Governo foi também responsável pelas Vias Verdes da Região Centro do INEM de 2014 a 2019 e esteve à frente da instalação e coordenação da VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Barreiro, entre 2016 e 2018. Da folha de serviços de Gandra d’Almeida constam seis louvores, concedidos por membros do Governo, bem como por altas patentes das Forças Armadas.





“Desempenhou funções de chefia de equipa em serviço de Urgência e participou em vários eventos multi-vítimas e de catástrofe, com funções de coordenação ou como operacional, a que se somam missões internacionais de apoio humanitário”, acrescenta o comunicado.





António Gandra d’Almeida colaborou em várias comissões do Estado-Maior do Exército, EMGFA e do Ministério da Saúde, entre as quais a Comissão de Trauma da ULSGE – Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho; Comissão de Remodelação do Serviço de Urgência da ULSRA – Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro; Comissão Nacional de Trauma; Comissão do Doente Crítico do Algarve; e Comissão Instaladora da Competência em Medicina Militar.



O Ministério refere ainda que em breve será anunciada a constituição da restante equipa da DE-SNS, “cujos nomes serão submetidos à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública”.



“O Governo agradece ao prof. Fernando Araújo e à sua equipa o trabalho desenvolvido no SNS e apresenta os votos dos maiores sucessos profissionais e pessoais”, termina o comunicado.