11h06 - Abraço



Foi um dos momentos que marcou a cerimónia de tomada de posse realizada esta manhã em Belém: o abraço do novo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, à antecessora na pasta, Constança Urbano de Sousa.







É a Imagem do dia no site da RTP.



10h55 - Meteorologia avisou



É um dado que está na edição deste sábado do semanário Expresso. O Instituto Português do Mar e Atmosfera avisou com 72 horas de antecedência que o dia 15 de outubro seria o mais perigoso do ano, mas o Governo terá desvalorizado o alerta.



Cidadania e Igualdade: Rosa Lopes Monteiro

Adjunta e Administração Interna: Maria Isabel Oneto

Proteção Civil: José Artur Tavares Neves

Autarquias Locais: Carlos Miguel

Não foi decretada calamidade pública preventiva, ao contrário do que aconteceu em agosto.O jornal escreve que, três dias antes de 15 de outubro, as previsões colocavam todos os concelhos do país em risco elevado de incêndios e mais de metade em risco muito elevado ou mesmo máximo. Apesar disso, não foram mobilizados todos os meios disponíveis e a fase Charlie não foi prolongada.No domingo passado, só havia 18 meios aéreos para combater 524 incêndios.Os social-democratas preparam-se para apresentar na próxima semana, na Assembleia da República, um conjunto de iniciativas que passa pelo reforço da profissionalização do combate e por um sistema de concursos para a seleção de chefias da Autoridade Nacional de Proteção Civil.Fonte do partido, citada pela Lusa, indica que estes diplomas - projetos-lei e de resolução - incluirão também o estudo da possibilidade de uma Unidade Militar de Emergência e a criação de mecanismos automáticos de aviso às populações em contextos de risco.Recuperamos aqui o registo de vídeo da cerimónia desta manhã no Palácio de Belém.O ex-secretário de estado da Administração Interna garante que sai de consciência tranquila e pede aos portugueses para continuarem a confiar na Proteção Civil.O Presidente da República afirmava na última noite que o país teria de aproveitar a abertura da União Europeia para resolver sem remendos a catástrofe económica e social provocada pelos incêndios do passado domingo.Marcelo Rebelo de Sousa quer ver até onde é possível ir em termos financeiros, sem pôr em causa o défice nem penalizar Portugal.O Chefe de Estado esteve em Carregal do Sal, Viseu, onde o fogo consumiu 68 por cento da área florestal e matou pelo menos uma pessoa. Visitou a corporação dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato e terminou a visita no quartel dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal.Além dos agradecimentos a quem combateu as chamas, cumprimentou os bombeiros um a um.Eduardo Cabrita foi o primeiro a tomar posse. Transita do cargo de ministro adjunto do primeiro-ministro para a pasta da Administração Interna. Seguiu-se Pedro Siza Vieira, o novo ministro adjunto de António Costa.Seguiram-se os titulares de secretarias de Estado:Segundo fonte do Governo, citada pela agência Lusa, o Conselho de Ministros vai adotar um mecanismo extrajudicial para indemnizar familiares e herdeiros de vítimas dos incêndios de junho e deste mês.Serão aplicadas “as mesmas condições” para as mortes decorrentes dos incêndios de Pedrógão Grande do norte e centro do país.“O Estado entendeu assumir, com caráter prioritário, a responsabilidade pela indemnização resultante das mortes ocorridas. Vai aprovar hoje um mecanismo extrajudicial para a atribuição de indemnizações aos familiares e herdeiros”, indicou a mesma fonte, acrescentando que a ideia é pôr em prática um processo “célere e simples”.Outra medida que o Governo deverá aprovar nas próximas horas é o reforço do envolvimento das Forças Armadas no combate a fogos. A par da revisão do modelo de Proteção Civil, que passará a concentrar-se na defesa de pessoas e povoações.À Lusa, fonte do Executivo socialista aponta para uma “reforma sistémica” da prevenção e do combate a incêndios florestais.Quanto à esfera da Defesa Nacional, espera-se um reforço do apoio das Forças Armadas “em caso de catástrofe”, bem como um “reforço na gestão de meios aéreos de combate a incêndios”.Ao mesmo tempo “o Ministério da Agricultura, especialmente através do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, assumirá maior ação na prevenção estrutural e apoio ao combate aos incêndios rurais”.A reunião do Executivo, na residência oficial do primeiro-ministro em São Bento, tem início marcado para as 10h30. Uma hora antes, no Palácio de Belém, tomam posse os novos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e adjunto de António Costa, Pedro Siza Vieira. Bem como quatro nomes para Secretarias de Estado:Os contornos da remodelação ditada pela demissão de Constança Urbano de Sousa da pasta da Administração Interna ficaram nítidos ao início da noite de sexta-feira. Com destaque para a recuperação de uma Secretaria de Estado da Proteção Civil, uma novidade na orgânica do Ministério agora entregue a Eduardo Cabrita.A reunião extraordinária do Conselho de Ministros foi anunciada a 12 de outubro, após a Comissão Técnica Independente nomeada pelo Parlamento ter carimbado o relatório sobre os incêndios de junho em Pedrógão Grande, com um balanço oficial de 64 vítimas mortais, e Góis.Três dias depois do anúncio da reunião do Executivo, no domingo, centenas de incêndios nas regiões norte e centro do país fariam mais de quatro dezenas de mortos e perto de 70 feridos.António Costa promete concretizar medidas propostas no relatório da Comissão Técnica Independente, que passarão por “uma profunda reforma” de estratégias da Proteção Civil para a prevenção e o combate de incêndios florestais.“Depois deste último verão nada poderá ficar como antes”, chegou mesmo a dizer o primeiro-ministro.Concluídos os trabalhos do Conselho de Ministros, os holofotes vão forçosamente orientar-se para a próxima terça-feira, dia em que a Assembleia da República se debruça sobre uma moção de censura do CDS-PP ao Governo socialista, que o partido de Assunção Cristas responsabiliza pelos acontecimentos decorrentes das vagas de incêndios.