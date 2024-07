Imigrantes querem sensibilizar decisores políticos

Desde o início de junho que a mudança na lei “deixou na incerteza” a vida de imigrantes em Portugal, ao pôr fim a um direito que permitia a regularização de estrangeiros que já estivessem a trabalhar no país, disse a presidente da associação Casa do Brasil em Lisboa.



“As pessoas foram apanhadas de surpresa e há uma grande confusão nas suas vidas, porque não sabem o que lhes vai acontecer. Temos milhares de pessoas sem direitos garantidos, sem se conseguirem regularizar”, disse Cyntia de Paula.



As 50 organizações vão tomar “decisões coletivas” no sentido de conseguir que a nova lei da imigração volte a prever o direito à manifestação de interesse.