16h25 - Ricardo Alves, presidente da Câmara de Arganil, diz que há duas frentes ativas no concelho que "preocupam mais".



Em declarações à agência Lusa, o autarca refere que "houve um reforço de meios aéreos" ao início da tarde e que as condições "são ligeiramente melhores" em comparação domingo.



O presidente da Câmara de Arganil sublinhou que serão necessárias "algumas cautelas e precauções", visto que a situação poderá piorar com o vento e a temperatura.



Na sequência desta incêndio, que já afetou Arganil e Pampilhosa da Serra, foram ativados dois planos municipais nos dois concelhos.



16h13 - O fogo em Pampilhosa da Serra teve início às 23h20 de sexta-feira num povoamento florestal próximo de Castanheiro, localidade da freguesia de Fajão e Vidual, em Pampilhosa da Serra, acabando por se alastrar ao concelho de Arganil.



A esta hora, o incêndio conta com quatro frentes ativas, segundo informou o comandante Carlos Pereira, oficial de operações do CDOS, em declarações à RTP.



Na sequência deste incêndio, dois bombeiros da corporação de Cantanhede ficaram feridos esta segunda-feira devido a um acidente com uma viatura, quando combatiam o incêndio em Teixeira, Arganil. O despiste aconteceu ao início da tarde com um auto-tanque.



Um dos bombeiros feridos encontra-se em estado grave.