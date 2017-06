17h12: Avião Canadair cai em Pedrógão Grande (em atualização)



17h08: PSD quer comissão técnica independente para apurar o que se passou



O PSD pediu hoje a constituição de uma comissão técnica independente para apurar com detalhe o que se passou no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que provou pelo menos 64 mortos.



A vice-presidente do PSD Teresa Leal Coelho, que falava aos jornalistas no final da reunião da Comissão Política Nacional na sede do partido, anunciou que os sociais-democratas vão desafiar os outros partidos a juntar-se nesta proposta.



"Esperemos que todos os partidos se juntem a nós para obtermos respostas irrefutáveis", afirmou, acrescentando que se trataria de uma comissão de peritos e não parlamentar, que seria constituída apenas por técnicos e funcionaria de forma independente do Governo e da administração pública.



17h06: MAI explica polémica com bombeiros espanhóis impedidos de entrar em Portugal



A imprensa galega avança que um grupo de bombeiros espanhóis terá sido impedido pelas autoridades portuguesas de entrar no país.



Confrontada pela imprensa espanhola com esta situação, a ministra da Administração Interna explicou que é necessário garantir condições de segurança e que os bombeiros têm de ser “devidamente coordenados pelas autoridades nacionais de proteção civil”.



Constança Urbano de Sousa explica que “não podemos estar aqui com voluntarismos sob pena dessas pessoas poderem colocar em risco não só a sua vida como as demais”.



A ministra da Administração Interna confirmou entretanto que 80 bombeiros espanhóis deverão juntar-se aos operacionais portugueses no terreno, elevando para 140 o número de bombeiros espanhóis em Portugal.





16h51: Petição por limites aos eucaliptais recolhe mais de dez mil assinaturas



Ao início da tarde desta terça-feira, mais de dez mil pessoas haviam já assinado uma petição pública eletrónica em defesa de limites à plantação de eucaliptos em território português, invocando conhecidos riscos de ignição de incêndios.







16h44: 13 aldeias evacuadas em Pedrógão Grande



O fogo de Pedrógão Grande continua a dar muito trabalho aos operacionais no terreno. O incêndio envolve atualmente mais de 1200 operacionais, apoiados por 405 veículos e 13 meios aéreos. Treze aldeias foram evacuadas no concelho.



17 de junho Fonte: Nasa 18 de junho Fonte: Nasa 19 de junho Fonte: Nasa

O Plano Municipal de Emergência de Góis foi ativado às 14h00 de hoje, devido ao incêndio que lavra desde sábado à tarde no concelho, anunciou, em comunicado, a presidente da autarquia, Lurdes Castanheira.Vinte e sete aldeias do concelho de Góis tiveram hoje de ser evacuadas devido ao alastrar deste incêndio.O município de Góis faz fronteira com Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e com o concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, para onde as chamas progrediram, após deflagrarem no sábado, em Fonte Limpa.A ministra da Administração Interna confirma que têm sido evacuadas aldeias nos concelhos de Góis e Pedrógão Grande por precaução. Constança Urbano de Sousa apela às populações locais para que sigam as instruções das autoridades.A governante indicou que estão a chegar mais 40 bombeiros de Espanha por via aérea e que outros 40 estão a chegar por via terrestre para serem integrados nas equipas que estão no terreno. Ao todo, haverá 140 bombeiros espanhóis no terreno.Os meios de combate previstos para o período mais crítico em incêndios florestais, que devia começar a 01 de julho, estão todos no terreno, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI).Fonte oficial do MAI avançou à agência Lusa que "todos os meios da fase 'Charlie' já estão no terreno".Segundo o MAI, os meios de combate foram ativados à medida "do desenvolvimento e necessidades" dos fogos da região Centro.Segundo o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), a fase 'Charlie' envolve 9.740 operacionais e 2.065 viaturas, apoiados por 48 meios aéreos e 236 postos de vigia da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana.Esta fase mais crítica em incêndios florestais devia começar a 01 de julho e termina a 30 de setembro.O ministro Azeredo Lopes começou por exprimir a sua solidariedade a todos os que estão a combater os incêndios no centro do país. O governante indicou que a Defesa Nacional está e continuará a dar o seu contributo na prevenção, rescaldo e na logística do combate.O secretário de Estado da Administração Interna confirmou à RTP a chegada de um novo reforço de meios aéreos que chegará de Espanha. Está ainda a haver um reforço de operacionais no local, prevendo-se que haja mais de mil bombeiros a combater o incêndio de Góis nos próximos minutos.Jorge Gomes indicou ainda que foram ou estão a ser evacuadas por precaução 27 povoações. Não há vítimas a registar.O número de incêndios a lavrar em Portugal tem aumentado nas últimas horas, registando-se pelas 15:30 de hoje um total de 40 fogos florestais, mobilizando 2.816 operacionais, auxiliados por 928 viaturas e 24 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.Às 09:30 de hoje lavravam 12 fogos em território nacional, número que duplicou no período de duas horas e meia para 24 focos de incêndio às 12:15, e que voltou a aumentar para 40 fogos às 15:30, de acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).Dos 40 incêndios a nível nacional, dez encontram-se em curso (incêndio em evolução sem limitação de área), cinco em resolução (incêndio sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) e 25 em conclusão (incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio).A maioria dos operacionais (2.221 do total de 2.816), das viaturas (749 do total de 928) e dos meios aéreos (21 do total de 24) que estão a combate os fogos que lavram em Portugal, estão destacados para os três grandes fogos nacionais, localizados nos concelhos de Pedrógão Grande (Leiria), Góis e Penela (Coimbra).Os funerais de seis das vítimas do incêndio que deflagrou sábado em Pedrógão Grande, Leiria, realizam-se ao fim da tarde de hoje, disseram à Lusa fontes do município de Castanheira de Pera e da paróquia de Pedrógão Grande.O presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, Fernando Lopes, disse à Lusa que o funeral de quatro das vítimas vai realizar-se às 18:00 em Sarzedas de S. Pedro, tendo o padre de Pedrógão Grande, Júlio Santos, confirmado o funeral de outras duas vítimas dos incêndios em Vila Facaia às 18:30.Imagens do espaço captadas pela NASA revelam a dimensão do fogo que atingiu a zona de Pedrógão Grande. Um sistema que permite visualizar a evolução do incêndio ao longo dos dias.Oitenta bombeiros espanhóis chegam hoje a Portugal para ajudar no combate ao incêndio de Góis, disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI).A mesma fonte adiantou que 40 bombeiros da Galiza chegam a Portugal por via terrestre e outros 40 operacionais de várias regiões espanholas por helicóptero.Segundo o MAI, os bombeiros da Galiza chegam a Portugal com viaturas próprias e vão ser integrados numa coluna nacional.O secretário de Estado da Administração Interna deu conta à RTP que as chamas estão a progredir de forma rápida, com um vento a ser desfavorável às operações. O governante confirma que 18 povoações foram evacuados por precaução, não havendo feridos a registar.Jorge Gomes explicou à RTP que há algumas estradas que foram cortadas pela GNR e disse que as autoridades estão a tentar evitar que o incêndio chegue ao concelho de Lousã. “Um ponto crítico”, alertou.O governante explica que o incêndio ganhou dimensão e tem agora múltiplas frentes. “Vamos continuar a trabalhar com determinação”, garantiu.Jorge Gomes avançou que o incêndio não chegou ainda aos concelhos de Lousã, Arganil e Oliveira do Hospital, mas que as autoridades locais já se estão a preparar para essa eventualidade.Segundo a informação apresentada na página da Proteção Civil, o incêndio de Góis mobiliza atualmente 852 bombeiros, apoiados por 292 meios terrestres e seis meios aéreos.Em Pedrógão Grande, o incêndio mobiliza 1209 bombeiros, apoiados por 405 meios terrestres e 14 meios aéreos.Um avião Canadair chega ainda esta segunda-feira a Portugal proveniente de Marrocos para ajudar no combate aos incêndios na zona centro do país, disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Interna.Hoje, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano Sousa, tinha afirmado aos jornalistas que estavam a ser feitos contactos com Marrocos para disponibilizar os meios aéreos possíveis.Segundo fonte oficial do MAI, Marrocos acaba de disponibilizar um avião Canadair, que chega ainda hoje a Portugal.De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), a nível nacional lavravam, pelas 12:15 de hoje, três grandes incêndios nos distritos de Leiria e de Coimbra.Desde sábado que os fogos não dão descanso aos bombeiros portugueses. Depois da tragédia de Pedrógão Grande, é agora em Góis que a situação se apresenta mais preocupante.Neste concelho do distrito de Coimbra, 18 aldeias foram já evacuadas e pelo menos cem pessoas foram retiradas de casa. Na aldeia de Cabreira foram também retirados idosos de um lar. Há ainda outros locais de sobreaviso.No terreno estão cerca de mil operacionais, apoiados por 400 viaturas. Portugal já pediu ajuda a Marrocos que vai enviar meios aéreos.Já com a situação mais calma mas com o fogo ainda por controlar, os bombeiros continuam a combater as chamas em Pedrógão Grande. O fogo provocou 64 mortos e 160 feridos, sete dos quais permanecem em estado grave.O Governo tenta também agora apurar responsabilidades. O primeiro-ministro publicou um despacho onde pede esclarecimentos urgentes sobre o funcionamento da rede de SIRESP no incêndio de Pedrógão Grande e sobre os motivos da ausência de uma ordem de encerramento da estrada nacional 236-I, onde ocorreu um elevado número de mortes.Acompanhamos a situação dos incêndios em Portugal ao minuto e em direto na RTP.