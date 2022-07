Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

8h14 - Cerca de 50 concelhos de nove distritos em perigo máximo



Estão cerca de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA colocou também vários concelhos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio rural.





7h50 - Fogos em Murça e Chaves eram os que mais meios mobilizavam ao início da manhã



Os incêndios que lavram nos concelhos de Murça e Chaves, em Vila Real, eram às 07h00 os que mobilizavam mais meios, com quase 700 operacionais no terreno, apoiados por mais de 270 meios terrestres, segundo a proteção civil. De acordo com a informação disponível às 07h00 no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), por dominar estava o incêndio que deflagrou no domingo em Cortinhas, no concelho de Murça, no distrito de Vila Real.



Fonte da proteção civil disse à comunicação social, na segunda-feira à noite, que o incêndio em Murça estendeu-se aos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e de Valpaços.



Ainda no distrito de Vila Real, à mesma hora estava por dominar o fogo que deflagrou às 14h45 de sexta-feira em Bustelo, concelho de Chaves, que mobilizava 140 operacionais, com o apoio de 44 meios terrestres. Este incêndio teve uma reativação na segunda-feira e passou para território espanhol, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.



Segundo dados da ANEPC, o incêndio que deflagrou no domingo em Fatela, concelho do Fundão, no distrito de Castelo Branco, encontrava-se já em fase de resolução, mobilizando 220 operacionais, com o apoio de 67 meios terrestres. Já o fogo que deflagrou numa zona de mato, na zona da Quinta do Zambito, junto da cidade da Guarda, foi dado como dominado às 23h45 de segunda-feira, e às 07h00 de hoje estava em fase de conclusão.



C/Lusa







7h13 - Situação de alerta sobre a mesa do Governo

Ao início da manhã, dois incêndios concentram as atenções dos bombeiros. Lavram ambos no distrito de Vila Real e são também os que mobilizam mais meios: em Cortinhas estão 556 operacionais e 195 viaturas; na localidade de Bustelo há 144 operacionais apoiados por 44 viaturas.



No incêndio de Murça, em Vila Real, estavam, ao início da manhã, 556 operacionais apoiados por 195 viaturas. Várias aldeias foram evacuadas, com cerca de 300 pessoas retiradas de casa. Foram levadas para o pavilhão desportivo e para a residência de estudantes da vila de Murça. O autarca local garante que já ardeu metade do concelho.



Morreram ontem dois idosos num acidente de carro, quando tentavam fugir do incêndio em Murça. As chamas cercaram várias aldeias. O vento forte e os acessos difíceis dificultaram o combate ao incêndio.



Na Guarda mantêm-se 141 operacionais, apoiados por 36 viaturas. Tentam consolidar o domínio do incêndio que começou ao início da tarde de segunda-feira numa zona de mato. Em poucas horas, o incêndio chegou às aldeias. Obrigou ainda ao corte da A25 e do IP5. A mudança da direção do vento alterou a trajetória do fogo, que esteve próximo de casas e terrenos agrícolas. Em Alvendre, algumas habitações ficaram mesmo cercadas pelas chamas.



O incêndio do Fundão foi entretanto dado como dominado. Esteve ativo durante 24 horas. A aldeia de Pêro Viseu ficou cercada pelas chamas.

O Governo decide hoje se prolonga a situação de alerta para risco de incêndio rural, que termina às 23h59, ou se volta a ativar a contingência, que vigorou até ao passado domingo, durante sete dias.A situação de alerta, nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, está em vigor em Portugal continental desde as 0h00 de segunda-feira e até às 23h59 de hoje, face à descida das temperaturas.Os ministérios da Administração Interna, Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação volta agora a reunir-se para reavaliar a situação.Está previsto novo aumento das temperaturas a partir de quarta-feira.