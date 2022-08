Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

8h48 - Vale Formoso. Vento volta a alimentar chamas



Em direto de Vale Formoso, ao início da manhã desta terça-feira, a equipa de reportagem da RTP mostrou a progressão das chamas, alimentadas pelo vento.

O incêndio na Serra da Estrela continua sem dar tréguas. Na segunda-feira reativou-se e lavra com grande intensidade. Em Vale Formoso, no concelho da Covilhã, o fogo ameaçou várias casas. Bombeiros e população tentam salvaguardar habitações e edifícios públicos



Junto a Valhelhas, no concelho vizinho da Guarda, várias casas estiveram ameaçadas. A praia fluvial e o parque de campismo da aldeia tiveram de ser evacuados. No terreno, ao início da manhã desta terça-feira, estavam mais de mil operacionais apoiados por 322 viaturas.



O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, sublinhava nas últimas horas as condições meteorológicas desfavoráveis na Estrela, num incêndio violento.



Cerca de 80 concelhos dos interior Norte e Centro e Alto Alentejo encontram-se esta terça-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera Os concelhos em risco máximo pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Coimbra, Leiria, Viseu e Santarém.



O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado mais de 120 municípios dos distritos de Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.



Para esta terça-feira, as previsões do IPMA apontam para uma descida da temperatura máxima, em especial no interior, e vento moderado a forte no litoral oeste e terras altas a partir da tarde. Prevê-se igualmente períodos de céu muito nublado e períodos de chuva no Norte e Centro, passando a aguaceiros fracos, que podem persistir até ao fim do dia no Minho e Douro Litoral. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (Guarda) e os 18º (Aveiro, Santarém, Lisboa e Faro) e as máximas entre os 20º (Viana do Castelo) e os 30º (Évora e Faro).

"Com o nascer do dia, o aumento do vento e também a temperatura, que já começa a fazer-se sentir a aumentar, vão fazer com que este incêndio volte a assumir algumas proporções", indicou o repórter Paulo Jerónimo.Na Covilhã, a situação é agora mais favorável, como explicou na manhã desta terça-feira à Antena 1 o vereador da Câmara com o pelouro da Proteção Civil, Armando Reis.Os incêndios já queimaram, este verão, mais de 660 mil hectares de floresta em toda a União Europeia, uma marca histórica nesta fase do ano.Portugal é o terceiro país com mais área ardida: cerca de 75 mil hectares.Em Espanha, as chamas já destruíram quase 250 mil hectares de floresta. É o país mais afetado.O presidente da Câmara Municipal da Guarda ativou o Plano de Emergência de Proteção Civil e apela a que sejam enviados para a região todos os meios civis e militares possíveis para ajudar no combate aos quilómetros de frentes ativas de fogo que atingem o distrito.As chamas violentas e intensas ameaçam populações, já atingiram casas e obrigaram a fazer evacuações.Este fogo na Guarda é resultado do reacendimento em Vale de Amoreira, no concelho de Manteigas, na Serra da Estrela, onde surgiram três ignições em simultâneo, tendo o fogo percorrido a Covilhã, Gouveia e Celorico da Beira e queimado um total superior a catorze mil hectares.As chamas destruíram mato e pinhal e não há casas em risco. Os moradores sublinham a rapidez da propagação das chamas.Ao início da madrugada desta terça-feira, o incêndio na Serra da Estrela estava a ser combatido por mais de mil operacionais, apoiados por mais de 300 viaturas, segundo oda Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.O incêndio atingia então os municípios de Manteigas, Covilhã e da Guarda. Pelas 4h30, era o único grande incêndio ativo no país.A reativação que ocorreu na segunda-feira teve origem em "três ignições em simultâneo no Vale da Amoreira", em Manteigas, distrito da Guarda, "com expansão para os concelhos da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e da Guarda", indicou na última noite o comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes.O fogo regressou à Serra da Estrela depois do grande incêndio que durou sete dias.Várias casas foram ameaçadas pelas chamas. A praia fluvial e o parque de campismo da aldeia de Valhelhas, na Guarda, tiveram de ser evacuados.