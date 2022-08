Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

8h12 - Cem detenções. Instaurados 3.300 inquéritos por crime de incêndio



A Polícia Judiciária considera que o crime de incêndio florestal deve ser considerado doloso mesmo quando uma pessoa não tem intenção de provocar um incêndio.

7h46 - Mais de 200 operacionais combatiam dois fogos cerca das 7h00

O incêndio em Varverde, no Concelho de Valpaços, está dado como dominado. Na quarta-feira, as chamas estiveram perto da aldeia de Meneses e da Estrada Nacional 213, que foi cortada cerca das 21h00. Nas operações de rescaldo estão perto de uma centena de operacionais.



Em Vila Real, arderam já mais de seis mil hectares. Ao início da tarde de quarta-feira houve uma forte reativação em Cravelas. O incêndio está agora em fase de resolução, mas, ainda assim, é o que concentra mais meios. Estão no terreno perto de 300 operacionais, apoiados por mais de 70 viaturas.



A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, reuniu-se com o presidente da Câmara Municipal de Vila Real e admite que venha a ser decretado o estado de calamidade no concelho.



Este ano já foram instaurados cerca de 3.300 inquéritos por crime de incêndio florestal. Foram detidas mais de uma centena de pessoas.



O líder do PSD, Luís Montenegro, veio exigir um pedido de desculpas aos portugueses por parte da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, por causa de declarações que considera inaceitáveis. A governante afirmou que, este ano, ardeu 70 por cento do território estimado.

Seria uma forma de penalizar duramente os que continuam a acender fogueiras numa altura em que é proibido.Segundo dados da Proteção Civil, mais de 200 operacionais combatiam, pelas 6h45, dois fogos ativos em Portugal continental, com o incêndio no concelho de Valpaços, Vila Real, a mobilizar o maior número de meios.Os dois incêndios estavam a mobilizar 208 operacionais, com o apoio de 61 meios terrestres.O incêndio que mais meios mobilizava era o que deflagrou às 17h35 de quarta-feira em Lamas, freguesia de Ervões, concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real, com 155 operacionais, apoiados por 47 veículos.Em curso estava também o incêndio que deflagrou às 19h33 de quarta-feira na localidade de Vilela, freguesia de Rio Douro, concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, que estava a ser combatido por 53 operacionais, com o apoio de 14 veículos.O comandante dos Bombeiros Voluntários de Valverde, Luís Nogueira, explicou na última noite as dificuldades em combater o incêndio. Nas operações de rescaldo estão ainda perto de uma centena de operacionais.O incêndio em Varverde, no concelho de Valpaços, já está dominado. Na quinta-feira, as chamas estiveram perto da aldeia de Meneses e da Estrada Nacional 213, que foi cortada cerca das 21h00.A Estrada Nacional 213, que liga Valpaços a Mirandela, cortada devido à reativação de um incêndio em Valverde, distrito de Vila Real, foi reaberta à circulação pelas 23h15 de quarta-feira.O fogo, que deflagrou na terça-feira em Valpaços, distrito de Vila Real, sofreu na tarde de quarta-feira uma reativação no "mesmo local e mesma linha de incêndio", segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, citada pela agência Lusa.Pelas 6h15 desta quinta-feira, o incêndio mobilizava ainda 155 operacionais e 47 meios terrestres.