Liga dos Bombeiros contraria dados da Proteção Civil

Na entrevista que deu à RTP 3, Jaime Marta Soares, disse que o Ministro da Administração Interna incorre num crime de ofensa, por chamar irresponsáveis aos bombeiros e acusa-o de estar a querer lançar o pânico.



O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses acusou a tutela de não ceder um milímetro nas propostas de estrutura para a Proteção Civil, ao contrário do que o ministro da Administração Interna ontem afirmou, ao dizer estar aberto ao diálogo.



Jaime Marta Soares ameaça endurecer a luta, garantindo que nunca vão pôr em causa o socorro às populações.A Proteção Civil assegurou também este domingo que a suspensão da informação operacional por parte dos bombeiros não está a colocar em risco a "resposta pronta e eficaz" no socorro às populações.A garantia foi dada pelo comandante do Agrupamento Distrital Centro-Norte, Pedro Nunes, que referiu, sem apontar causas, que houve hoje um decréscimo de 23% no número de ocorrências reportadas face ao período homólogo de 2017. Um número que depois foi contestado pela Liga dos Bombeiros, que dizem que esse número ascende a 80%."O sistema está a funcionar normalmente", sublinhou, acrescentando que a informação operacional está a chegar à Proteção Civil através da linha 112, do Instituto Nacional de Emergência Médica e também dos bombeiros.A decisão dos bombeiros de abandonarem a estrutura da Proteção Civil foi tomada este sábado. A partir das zero horas de domingo, os bombeiros iriam deixar de reportar as ocorrências à Proteção Civil, em protesto contra os diplomas sobre as estruturas de comando aprovados pelo Governo.Em reposta, o ministro da Administração Interna afirmou ainda este domingo que estava “surpreendido”, garantindo que o não reporte de ocorrências à Proteção Civil era “ilegal”, “absolutamente irresponsável” e colocava em risco a segurança dos portugueses.Em reação, a LBP, que reclama uma direção nacional autónoma e independente de bombeiros, reiterou que a prestação do socorro não está em risco.