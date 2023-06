Madeleine McCann. Autoridades alemãs avaliam material recolhido no Algarve

O Ministério Público de Braunschweig adiantou esta quinta-feira que o material recolhido durante os três dias de buscas na barragem do Arade, em Silves, vai ser avaliado “nos próximos dias” ou “semanas”. As autoridades alemãs sublinham que “ainda não é possível dizer se algum” deste material “está realmente relacionado” com o caso do desaparecimento de Madeleine McCann da Praia da Luz, em 2007.