9h00 - Seis incêndios na região centro



Dados disponibilizados pelo portal da Autoridade Nacional da Proteção Civil situavam, após as 8h30, o maior incêndio no concelho de Pedrógão Grande. As chamas eram combatidas por 1105 operacionais, 343 viaturas e cinco meios aéreos.



Ainda no distrito de Leiria, continua igualmente em curso o fogo em Alvaiázere, que mobiliza 115 bombeiros e 36 veículos.



No distrito de Coimbra, dois grandes fogos lavram nos concelhos de Penela e Góis. Em Góis, o fogo está a ser combatido por 530 bombeiros, 153 veículos e quatro meios aéreos. Em Penela, o combate ao fogo envolve 161 operacionais, 52 viaturas e um meio aéreo.



No distrito de Castelo Branco, está em resolução o fogo que lavra desde sábado na freguesia de Orvalho, concelho de Oleiros, e que está a ser combatido por 140 operacionais, apoiados por 46 viaturas.



Igualmente em resolução está o fogo em Vinhais, no distrito de Bragança, que deflagrou na tarde de domingo e que mobiliza 103 bombeiros e 32 veículos.



8h30 - Ponto de situação



O incêndio em Pedrógão Grande mantinha esta manhã quatro frentes ativas, afetando outros quatro concelhos: Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Sertã e Pampilhosa da Serra.



No terreno o combate às chamas estava a ser assegurado por 900 operacionais, apoiados por mais de 300 veículos.



Risco Incendio Portugal Continental 19-06-2017: 37 concelhos em risco Maximo e 60 em risco Muito Elevado +info https://t.co/jSV8D77DbS — IPMA (@ipma_pt) 19 de junho de 2017

O trabalho dos bombeiros está a ser dificultado pelo baixo nível de humidade do ar e pelas altas temperaturas.Foram já evacuadas cinco aldeias.Morreram 62 pessoas no incêndio de Pedrógão Grande, segundo o balanço avançado durante a noite pela ministra da Administração Interna. Há ainda notícia de 62 feridos.A maioria dos feridos foi transportada para os Hospitais de Coimbra, mas alguns foram também internados no Hospital de Tomar e outros nos de São José e Santa Maria, em Lisboa.Ficaram desalojadas 150 famílias.Entre os operacionais que integram o combate às chamas registam-se dez feridos, dos quais quatro em estado grave.Ao início da manhã, os concelhos de Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere, no distrito de Leiria, e Sertã, em Castelo Branco, estavam sob risco máximo de incêndio, de acordo com a página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Em risco de máximo de incêndio encontravam-se igualmente os concelhos da Sertã, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Oleiros, no distrito de Castelo Branco.Outros concelhos sob risco máxico são os de Marvão, Nisa, Gavião (Portalegre), Mação, Ferreira do Zêzere (Santarém), Odemira (Beja) e mais a sul em Aljezur, Monchique, Silves, Loulé, Tavira, Alcoutim, Castro Marim, São Brás de Alportel, no distrito de Faro.O Instituto do Mar e da Atmosfera colocou ainda sob risco máximo de incêndio os concelhos de Figueira Castelo Rodrigo, Vila Nova de Foz Coa (Guarda), Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Bragança, Vinhais, Alfândega da Fé (Bragança) e Alijó, Murça, Valpaços, Chaves (Vila Real).A meteorologia prevê para esta segunda-feira, em Portugal continental, a continuação de tempo quente com períodos de céu muito nublado e condições favoráveis a aguaceiros e trovoada, em especial no interior, durante a tarde.Espera-se também vento fraco, soprando moderado de sueste no Algarve e temporariamente do quadrante oeste durante a tarde na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Espichel. Nas terras altas, prevê-se que o vento sopre fraco a moderado do quadrante sul, sendo por vezes moderado a forte na região Sul, em especial nas serras algarvias.A previsão aponta para uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior e no Algarve.O Presidente da República falou ao início da noite de domingo ao país para apelar à união numa "hora de dor, mas também de combate".Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que o incêndio no distrito de Leiria é "uma tragédia quase sem precedente na história do Portugal democrático"."A nossa dor neste momento não tem medida, como não tem medida a nossa solidariedade, a solidariedade de todos nós para com os familiares das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande", disse o Chefe de Estado a partir do Palácio de Belém.