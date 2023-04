Manifestações pelo direito à habitação percorrem várias capitais de distrito

São esperadas milhares de pessoas, durante a tarde deste sábado, nas ruas de várias capitais de distrito, para um protesto pelo direito à habitação. Acompanhamos aqui, ao minuto, as manifestações.

Mais atualizações

15h39 - "Habitação é um problema central", vinca Paulo Raimundo



O PCP quis este sábado marcar presença nas manifestações pelo direito à habitação. O secretário-geral dos comunistas enfatizou que "as medidas que o Governo avançou não têm uma implicação na vida das pessoas" que decidiram aderir ao protesto em diferentes capitais de distrito.



15h24 - Bloco junta-se a manifestações. "Lisboa é já das capitais mais caras do mundo"



A coordenadora cessante do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, juntou-se aos protestos deste sábado pelo direito à habitação.



Esta é uma ação contra a especulação imobiliária e pela regulação das rendas. As exigências integram um manifesto subscrito por quase uma centena de organizações.



O protesto decorre em Lisboa, no Porto, em Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu.O Governo aprovou na última semana, em Conselho de Ministros, as últimas medidas do Programa Mais Habitação. E apresentou-as em conferência de imprensa O presidente da República não exclui aplicar o veto às medidas do Governo.Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que, como em tudo, há três destinos possíveis: promulgar a lei, enviar o diploma para o Tribunal Constitucional ou vetar.Por sua vez, o presidente da Iniciativa Liberal destacou, nas últimas horas, aqueles que considera serem os dois principais problemas na habitação: a escassez de oferta e os baixos rendimentos de quem quer casa.Rui Rocha afirmou ainda que estes são problemas que António Costa não conseguiu solucionar em oito anos de governação.