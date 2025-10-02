Manifestantes por ativistas aproveitam debate de candidatos a Lisboa para protestar

A manifestação que estava frente à embaixada de Israel, desceu, até ao Marquês de Pombal, já nesse local cerca de 100 manifestantes cortaram a Rua Augusta por volta das 23:00, nos dois sentidos e concentraram-se junto ao MUDE, Museu do Design, enquanto decorria o debate dos nove candidatos à Câmara Muncipal de Lisboa, transmitido pela RTP.





Os protestantes gritavam mensagens como "Palestina Livre" e gritaram palavras de ordem contra o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. No local estão presentes mais de 10 agentes da polícia.



Os manifestantes bateram ainda tambores, sendo que o protesto se ouviu no debate.







Lisboa e Porto não foram as únicas cidades em que os manifestantes saíram à rua pela Palestina e contra o Estado de Israel. Os protestos marcaram o dia em várias cidades de todo o mundo.





Israel está a ser alvo de grande contestação internacional depois de ter intercetado a flotilha com ajuda humanitária com destino a Gaza e de ter detido os mais de 400 ativistas que seguiam a bordo.





A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves foram detidos entre a noite de quarta-feira e a madrugada de hoje por Israel, após a interceção da embarcação onde seguiam.





O governo português garante que tem feito tudo para se manter em contato com os ativistas portugueses estando a procurar que recebam a visita do cônsul.