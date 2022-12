Mau tempo. A situação ao minuto

A Proteção Civil recomenda que quem trabalhe em Lisboa não se dirija à capital e pede aos lisboetas que não saiam de casa. Há várias inundações e estradas cortadas. A capital esteve em alerta vermelho durante a madrugada. Agora, está em alerta laranja, tal como outros 13 distritos, mas o IPMA prevê forte precipitação na região a partir das 13h00.

Mais atualizações

15h25 - Universidades em Lisboa mantêm-se abertas, algumas suspenderam aulas presenciais



Algumas instituições de ensino superior da zona de Lisboa suspenderam as atividades presenciais devido ao mau tempo, mas há universidades que vão manter-se abertas e a funcionar, permitindo que algumas aulas decorram 'online'.



O gabinete de imprensa da Universidade de Lisboa (UL) confirmou à Lusa que as faculdades estão abertas, mas "a funcionar com a indicação de maior tolerância, nomeadamente com aulas 'online' para quem não o pode fazer presencialmente".



A Faculdade de Direito da UL foi mais longe e decretou, num despacho da diretora, o adiamento das avaliações marcadas para hoje e a suspensão das atividades letivas presenciais, que serão substituídas por aulas 'online'. Também os trabalhadores não docentes foram dispensados do trabalho presencial.



O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da UL tomou uma decisão semelhante, tendo comunicado, através das redes sociais, a suspensão das aulas presenciais.



O ISCTE-IUL optou por permitir que os trabalhadores impossibilitados de se deslocarem à instituição, devido aos constrangimentos causados pela chuva, trabalhem a partir de casa, mas as atividades letivas mantêm-se.



Em resposta à Lusa, a instituição refere que, "até ao momento (início da tarde), não foi dada tolerância aos alunos e docentes para realizarem/acompanharem as aulas e avaliações 'online'".



Da Universidade Nova de Lisboa, o diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, numa comunicação interna, admitiu o recurso às aulas 'online' "se necessário" e decretou que "as faltas decorrentes desta situação devem considerar-se justificadas".



Na NOVA SBE, faculdade de economia, decorre a época de exames, mas foi permitido que os alunos escolhessem realizar os exames hoje ou adiar, tendo sido recomendado teletrabalho aos colaboradores.



As aulas 'online' foram igualmente a opção do Instituto Politécnico de Lisboa, que adiantou que "cada uma das oito escolas, em função da sua localização na cidade de Lisboa, está a encontrar a resposta mais adequada, tendo em conta as atividades previstas para esta dia".



Há, por outro lado, faculdades que, até ao momento, não comunicaram qualquer decisão.



(agência Lusa)







15h10 - Estradas cortadas em Lisboa





A Câmara Municipal de Lisboa atualizou, pelas 14h15, a lista de estradas e acessos cortados ou condicionados em Lisboa: túneis Campo Pequeno, do Campo Grande, da Avenida Joao XXI e da Avenida de Berlim.



Também está condicionado o radial de Benfica, a Avenida do Infante D. Henrique junto ao túnel Batista Russo, Alcântara, Avenida de Santo Contestável, Avenida 24 de Julho, Avenida da Índia e ainda a Estrada de Chelas (desde a rotunda do Santo Contestável até ao largo Marquês de Niza em Xabregas) e a rua de Cima de Chelas.







15h05 - Estrada colapsada em Monforte













15h02 - Autarca de Avis confirma "situação muito complicada" devido ao mau tempo



O presidente da Câmara Municipal de Avis confirmou à RTP que a "situação está muito complicada", estando submerso um dos acessos à Estrada Nacional. A chuva intensa começou durante a madrugada e "caiu com grande intensidade", deixando muitos constrangimentos e habitações inundadas.

14h47 - Autoridades do Seixal receiam que nível da água continua a aumentar



Na Amora, no concelho do Seixal, ficaram desalojadas 17 pessoas devido às inundações provocadas pela chuva intensa desta madrugada. A precipitação voltou e as autoridades receiam que o nível da água continue a subir.

14h32 - Redes sociais mostram dimensão das cheias



O mau tempo apanhou a maioria dos lisboetas ainda a dormir. Algés é das zonas mais afetadas. Os vídeos amadores mostram bem o que foram as primeiras horas do dia.

14h27 - Concelho de Cascais "com muitos estragos"



A forte chuva que caiu durante a madrugada e manhã no distrito de Lisboa fez "muitos estragos" no concelho de Cascais, estando a ser feita uma ronda pelo território para levantamento dos pontos mais críticos, indicou a autarquia.



Uma publicação da Câmara de Cascais na rede social Facebook dava indicação que "a intensa pluviosidade que ocorreu esta noite e madrugada fez muitos estragos" e que "as equipas do Serviço Municipal de Proteção Civil não têm mãos a medir e estão a atuar em diversos pontos críticos".





14h20 - Mau tempo corta abastecimento de água em vários lugares da Marinha Grande



Vários lugares da Marinha Grande, no distrito de Leiria, estão hoje sem água devido ao mau tempo registado nos últimos dias, anunciou a Câmara.



"Na sequência do mau tempo dos últimos dias, a Câmara Municipal informa que o abastecimento de água em alguns lugares da Marinha Grande, nomeadamente nas zonas de Picassinos e Comeira, está a ser afetado", referiu a autarquia numa publicação na rede social Facebook.



O furo de captação localizado na Rua António Maria da Silva, em Picassinos, é o principal para o abastecimento de água naquelas zonas, mas, nos últimos dias, constatou-se que a sua coluna de revestimento "apresenta sinais de rotura interior, que está a originar água turva nestas zonas".



(Agência Lusa)







14h08 - Algumas estradas reabertas em Lisboa mas persistem várias com cortes



A circulação automóvel já foi restabelecida em várias estradas da região de Lisboa, mas no distrito de Portalegre muitas continuam cortadas e na ferrovia há vários constrangimentos também, segundo o último ponto de situação da Infraestruturas de Portugal (IP).



Segundo a IP -- que gere parte das redes, fornecendo, portanto, um retrato parcial da realidade --, no distrito de Lisboa foi restabelecida a circulação do IP7, no sentido Norte-Sul, no acesso à Ponte 25 de Abril e no acesso da A8 para Loures.



Foi também restabelecida a circulação na N115-2 em Machiel e Ermejeira (Torres Vedras); na N9 em Ponte de Rol e Torres Vedras; na Calçada de Carriche e Odivelas; no acesso do IC19 para Rio de Mouro (Sintra); na N6 (Auto da Boa Viagem); no IC16 para a CRIL-Pontinha (Pdivelas); e no acesso IC19 para a Buraca (Amadora).



Continuam cortadas a N8 (Odivelas-Loures); a N250, na zona de Frielas; a N115, Rotunda das Oliveiras e das Lebres e foi cortado o acesso do IC19 para a EN117 (Amadora), no sentido Lisboa-Sintra.



No distrito de Portalegre, a IP indicou que a circulação está interdita na Ponte de Fronteira ao quilómetro 41,050 e que a circulação está cortada na EN244, em Avis, em ambos os sentidos, ao quilómetro 104; a EN246, em Arronches, em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5; a EN246, em Elvas, em ambos os sentidos ao quilómetro 18 e o IP2, em Monforte, também em ambos os sentidos, ao quilómetro 203,1.



Segundo a IP, no distrito de Évora, há corte na EN2, em Mora, em ambos os sentidos entre os quilómetros 469 e 471, e na EN251, em ambos os sentidos entre Couço e Mora.



No distrito de Santarém, há corte da circulação em ambos os sentidos na EN365, entre Vale Figueira e Pombalinho, ao quilómetro 53,450 e 61,2; na EN119, em Coruche, em ambos os sentidos entre os quilómetros 43 e 55 e na EN118, em ambos os sentidos, entre p Tramagal e Santa Margarida.



No que respeita à rede ferroviária, na Linha do Norte mantém-se interdita a circulação numa das vias, tendo sido restabelecida a circulação nas restantes três vias, entre Sacavém, Bobadela Sul e Alverca.



Na Linha de Sintra mantém-se suspensa a circulação na via ascendente e foi restabelecida a circulação na via descendente, entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade.



No pequeno troço designado por Concordância de Xabregas, foi suspensa a circulação entre a bifurcação de Chelas e Santa Apolónia.



Quanto à Linha de Cascais, foi restabelecida a circulação, através de uma via, entre Cais do Sodré e Oeiras; na Linha do Sul foi restabelecida a circulação numa das vias entre Pragal e Corroios, com limitação de velocidade e a Linha do Leste está suspensa entre Portalegre e Elvas.



(agência Lusa)







13h58 - Presidente da câmara de Campo Maior fala em "catástrofe"



Em Campo Maior, o mau tempo não provocou feridos, mas há elevados estragos materiais. Durante a manhã, a água chegou a tapar a entrada nas habitações. Em declarações à RTP, o autarca fala numa "catástrofe" no centro da localidade. Vinte habitações sofreram muitos danos.

13h50 - Moedas diz que há "reforço constante" de meios em Lisboa para responder ao mau tempo



O presidente da Câmara de Lisboa disse hoje que tem havido um "reforço constante" das equipas que estão a responder às ocorrências do mau tempo e sublinhou que há situações que não podem ser evitadas, pelas características da cidade.



Em declarações aos jornalistas em Alcântara, uma das zonas mais afetadas na semana passada e hoje pelas fortes chuvas registadas no distrito de Lisboa, Carlos Moedas afirmou que durante a noite houve mais de 300 ocorrências, sem registo de vítimas, apesar dos "muitos danos materiais".



Apenas uma pessoa se "sentiu mal, com hipotermia", mas "o caso está resolvido", afirmou o autarca social-democrata, perto das 12:00, sem ter ainda um número total de pessoas deslocadas das suas casas.



Todos estes cidadãos estão, segundo o presidente da autarquia, a ser acompanhadas pela Proteção Civil municipal e pelas juntas de freguesia e "não vão ficar sem teto".



Questionado sobre o trabalho de prevenção, tendo em conta também que há menos de uma semana - entre os dias 07 e 08 - a cidade foi afetada por muitas inundações, como na madrugada de hoje, Carlos Moedas indicou que os serviços estão "na capacidade total de ajuda".



"Nós estamos totalmente em reforço desde ontem à noite, com os bombeiros à saída dos túneis, a Polícia Municipal, os trabalhadores das juntas... Esse reforço é constante", disse, sublinhando que estas inundações serão cada vez mais frequentes, no contexto das alterações climáticas.



"Vamos ter eventos [meteorológicos significativos] cada vez mais próximos, por isso é tão importante fazer mudanças estruturais", acrescentou.



(agência Lusa)







13h46 - IPMA avisa que se pode estender a todo o país



A chuva forte e persistente em Lisboa poderá durar até às 18h00. O Instituto do Mar e da Atmosfera avisa que estas condições extremas podem estender-se ao centro do país.

13h37 - Muro desabou na Cruz Quebrada e atingiu uma viatura



Também na Cruz Quebrada, que pertence a Algés um muro desabou e atingiu uma viatura. A dificuldade agora é reerguer esse muro. Por uma questão de segurança, a Carris esteve a retirar as catenárias dos eléctricos.

13h30 - Mau tempo em Lisboa. Estradas de Alcântara reabertas



Em Alcântara, 16 pessoas foram retiradas de casa, mas não precisam de realojamento. A estradas da zona que estiveram alagadas durante a manhã, já reabriram ao trânsito.

13h22 - Cinco pessoas desalojadas em Odivelas devido ao mau tempo



Cinco pessoas ficaram desalojadas e várias casas e estabelecimentos comerciais ficaram inundados no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, na sequência do mau tempo, disse à agência Lusa o presidente da Câmara da Municipal, Hugo Martins.



"Temos uma família que se encontra a ser acompanhada, alimentada e cuidada num pavilhão municipal. É uma família cuja habitação voltou a sofrer de cheias e que tinha sido vítima na anterior situação de quarta para quinta-feira", referiu o autarca socialista, que fazia à Lusa, pelas 11:40, um ponto de situação sobre o mau tempo no concelho de Odivelas.



A família, composta por um casal e três filhos menores, é residente no bairro da Quinta da Várzea, no Olival Basto, e encontra-se realojada no Pavilhão Polivalente de Odivelas, local para onde têm sido reencaminhadas todas as pessoas que necessitam de realojamento temporário.



(Agência Lusa)







13h17 - Proteção Civil pede “calma e serenidade”



O comandante nacional da Proteção Civil passou uma “mensagem de calma e serenidade”, afirmando que os dispositivos estão no terreno e houve um reforço de meios.



André Fernandes pediu “calma e serenidade” à população e voltou a apelar à autoproteção.

13h16 - Inundações na Grande Lisboa. Quercus pede mais espaços verdes



A Quercus considera que a criação de mais espaços verdes e a reorganização dos espaços já existentes é fundamental para travar as inundações na Grande Lisboa.

13h11 - Moedas avisa que "situação vai complicar-se" em Lisboa e é necessário "alerta constante"



Aos jornalistas, Carlos Moedas repetiu o alerta de que, a partir das 13h00, a "situação vai complicar-se", mas que é "imprevisível" e tem de se estar "em alerta constante".

13h06 - Proteção Civil eleva para nível laranja todos os distritos com exceção de Bragança



“Foi decidido elevar para o estado especial de nível laranja todos os distritos com exceção de Bragança e emitido novo aviso à população e recomendações de autoproteção”, anunciou André Fernandes durante a conferência de imprensa.







12h58 - Proteção Civil pede à população de Lisboa para que se mantenha em casa



A Proteção Civil apela a que se restrinja ao máximo as deslocações e que os residentes de Lisboa se mantenham em casa em teletrabalho se possível.



O comandante nacional da ANEPC pediu ainda à população para que não se aproxime da costa devido à forte agitação marítima.







12h53 - Proteção Civil aciona Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo



A comissão distrital de proteção civil de Santarém acionou o plano especial de cheias para o rio Tejo para o nível amarelo. No Douro, foi acionado o plano de cheias também para o nível amarelo.







12h49 - Precipitação forte e persistente mantém-se ao longo do dia de hoje e madrugada



A Proteção Civil prevê que a chuva forte e persistente se mantenha ao longo do dia de hoje e madrugada de amanhã, havendo condições favoráveis à ocorrência de trovoada.



André Fernandes, comandante nacional da ANEPC, alerta ainda para o vento forte para o dia de hoje, “com a possibilidade da ocorrência de fenómenos extremos de vento”.







12h45 - Registadas 1463 ocorrências, mais de 800 em Lisboa



Desde a meia noite até às 12h desta terça-feira foram registadas 1463 ocorrências, a maioria associadas a inundações, quedas de árvores ou deslizamentos de massa. A informação foi adiantada por André Fernandes, comandante nacional da Proteção Civil.



O distrito de Lisboa foi o mais afetados, com 848 ocorrências. De acordo com a Proteção Civil, Santarém, Portalegre, Évora e Setúbal são os distritos mais afetados a esta hora.



Há 5000 operacionais envolvidos nestas situações de emergência.

Desde a meia noite até às 12h desta terça-feira foram registadas 1463 ocorrências, a maioria associadas a inundações, quedas de árvores ou deslizamentos de massa. A informação foi adiantada por André Fernandes, comandante nacional da Proteção Civil.O distrito de Lisboa foi o mais afetados, com 848 ocorrências. De acordo com a Proteção Civil, Santarém, Portalegre, Évora e Setúbal são os distritos mais afetados a esta hora.Há 5000 operacionais envolvidos nestas situações de emergência.





12h39 - Estação do metro de Chelas reaberta



A estação de Chelas do Metropolitano de Lisboa, da linha Vermelha, foi reaberta cerca das 11h00, informou a empresa, havendo ainda constrangimentos em algumas estações devido a inundações provocadas pelo mau tempo que assolou a cidade.







12h36 - Santo António de Cavaleiros receia agravamento de situação devido ao mau tempo



Em Santo António de Cavaleiros, em Loures, a preocupação é que a precipitação que se prevê venha a agravar mais a situação, depois de uma madrugada de chuva intensa e inundações.

12h31 - Autoridades de Portalegre anunciam constrangimentos em vários acessos











"Em consequência do mau tempo que se faz sentir, o distrito de Portalegre encontra-se com várias limitações de mobilidade", informa a GNR de Portalegre.





12h25 - Campos agrícolas de Loures ficaram submersos



Também Frielas, no concelho de Loures, foi uma zona muito afetada - uma zona onde há muitos campos agrícolas que ficaram submersos.

12h22 - Da seca ao dilúvio. A explicação para o mau tempo e inudações



Mário Marques, climatologista, ajuda a compreender o que se está a passar, desde os vários sistemas meteorológicos complexos desde 19 de outubro em Portugal , uma saturação do terreno, que já não absorve água, até a um sistema de escoamento sob pressão e uma erupção que fez aumentar o vapor de água.



12h16 - Passagem pedonal de Algés submersa



Em Algés, a "situação mantém-se bastante complicada", estando submerso o túnel pedonal. Os trabalhos de limpeza continuam.

12h13 - Escolas na zona de Lisboa estão a encerrar e a mandar alunos para casa



Na região de Lisboa há cada vez mais escolas a optar por encerrar devido ao mau tempo, estando algumas direções a chamar os encarregados de educação para irem buscar as crianças, segundo uma ronda feita pela Lusa.



Saldanha, Benfica, Alvalade, Olivais e Parque das Nações são alguns dos bairros lisboetas onde muitas escolas começaram o dia com aulas, mas entretanto optaram por encerrar.



(Agência Lusa)







12h06 - Monforte. Inundações em habitações e estradas colapsadas



O concelho regista inúmeras inundações em várias habitações, estradas que colapsaram, pontões e muros que caíram. Há muitos prejuízos mas não há para já quaisquer vítimas. Há duas pessoas que ficaram desalojados e precisam de realojamento temporário.

12h03 - IPMA prevê agravamento e "precipitação acrescida" a partir das 13h00



Jorge Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, alertou em entrevista à RTP que há previsão "de agravamento a partir das 13h00" e que irá atingir "a normalidade a partir das 18h00", com precipitação acrescida nesse período.

12h00 - Campo Maior vai acionar Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil



A Câmara de Campo Maior (Portalegre) vai acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, na sequência dos prejuízos causados nas últimas horas pelo mau tempo, disse hoje à agência Lusa o autarca, Luís Rosinha.



"Nós vamos fazer uma reunião às 14h30 para ativação do Plano Municipal de Emergência", disse, referindo que os moldes concretos que vão ser acionados serão definidos na reunião.



O autarca, que classificou a situação vivida em Campo Maior como "dantesca", disse ainda que, na sequência do mau tempo, foram encerradas escolas naquele concelho.



"Neste momento, não tenho a avaliação do número de ocorrências desta manhã, mas há aqui um cenário critico na zona da Alagoa, uma zona mais baixa da nossa vila, em que ficaram inundadas várias habitações", relatou.



Luís Rosinha apelou ainda à calma, mas ao mesmo tempo manifestou-se "preocupado" com a chuva que poderá surgir nas próximas horas.



(Agência Lusa)







11h50 - Inundações em casas na Amora, Seixal, provocam 17 desalojados



Dezassete pessoas ficaram hoje desalojadas na Amora, no concelho do Seixal, depois de as suas habitações terem sido inundadas na sequência da forte precipitação, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



Quatro habitações ficaram inundadas na zona do Muxito, entre a Cruz de Pau e a baixa de Corroios.



O pedido de socorro surgiu às 08h02 e no local estiveram 10 operacionais da corporação de bombeiros mistos de Amora, cujo quartel fica próximo do conjunto habitacional inundado.



Segundo o CDOS, no distrito de Setúbal foram registadas 196 ocorrências, com especial incidência nos concelhos de Almada e Seixal.



(Agência Lusa)







11h35 - Alcântara foi das zonas mais afetas pelo mau tempo em Lisboa



Alcântara foi das zonas mais afetadas de Lisboa, devido ao mau tempo desta madrugada. Os bombeiros tiveram de resgatar dezenas de pessoas cercadas pela água. Os serviços da autarquia está ainda a proceder à limpeza da zona.

11h28 - Campo Maior com inundações em casas, algumas "quase até ao teto", devido à chuva



Inundações em habitações, em algumas "quase até ao teto", em garagens e em vias públicas ou automóveis submersos são alguns dos danos que o mau tempo causou hoje em Campo Maior (Portalegre), revelou fonte camarária. A mesma fonte da Câmara de Campo Maior explicou que "caiu uma chuvada tremenda" na zona, o que provocou "muitas inundações".



"Temos aqui zonas baixas da vila que estão completamente alagadas e estamos a tentar resolver agora a questão, andamos no terreno a resolver os problemas", afirmou.



Para esta tarde está marcada "uma reunião de emergência do conselho municipal de proteção civil", indicou a fonte da autarquia.



Na rede social Facebook, circulam várias fotografias sobre as inundações de hoje na vila de Campo Maior, respeitando uma delas ao Largo da Alagoa, em que se vê um `mar` de água barrenta, quase a chegar ao topo dos arcos das ruas e às varandas, com automóveis praticamente submersos.



"Esse é um largo em que a água chegou quase ao teto das casas e há garagens completamente submersas. A coisa complicou-se esta noite, complicou-se bastante", disse.



C/Lusa







11h21 - Circulação da linha de Cascais restabelecida em via única entre Cais do Sodré e Oeiras





Circulação na Linha de Cascais restabelecida em via única entre Cais do Sodré e Oeiras https://t.co/4nUhPyn2QM — RTPNotícias (@RTPNoticias) December 13, 2022







11h17 - Escola secundária dos Olivais, em Lisboa, encerra





A Escola Secundária António Damásio informou, em comunicado, que se encontra "encerrada no dia de hoje, 13 de dezembro, devido ao mau tempo".





11h12 - Baixa de Algés continua inundada e intransitável



Em Algés, a baixa continua inundada e intransitável e as escolas foram encerradas. A população foi aconselhada a não sair de casa. Os trabalhos de limpeza da zona, que começaram de madrugada, continuam e ainda com o apoio de bombeiros e botes salva-vidas.

11h01 - Autarquia de Oeiras encerra escolas devido ao agravamento do estado do tempo



O agravamento do estado do tempo previsto para o inicio da tarde levou o presidente da Câmara Municipal de Oeiras a encerrar as escolas do município.



O agravamento do estado do tempo previsto para o inicio da tarde levou o presidente da Câmara Municipal de Oeiras a encerrar as escolas do município.





10h50 - Inundações em Alcântara obrigaram ao resgate de 16 pessoas



Em Alcântara, o nível da água subiu muito e foram resgatas 16 pessoas por causa das inundações. A água entrou dentro de estabelecimentos comerciais e habitações.

10h46 - Escolas têm autonomia para decidir fechar, mas maioria está aberta, diz Ministério



A maioria das escolas está hoje aberta, apesar dos efeitos do mau tempo sobretudo no distrito de Lisboa, cabendo a cada estabelecimento avaliar se tem condições para se manter aberto, disse o Ministério da Educação.



Apesar de algumas escolas terem já decidido fechar por falta de funcionários, devido às dificuldades de circulação motivadas pela chuva e consequentes inundações, "a grande maioria está aberta", afirmou a mesma fonte, adiantando que o Ministério da Educação está a avaliar a situação.







10h38 - Viatura soterrada no IC17, dois ocupantes hospitalizados



Uma viatura ficou hoje soterrada e os seus dois ocupantes tiveram de ser hospitalizados na sequência de um aluimento de terras no Itinerário Complementar 17-CRIL, onde apenas se circula no sentido Algés-Sacavém, informou fonte policial.



Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), o sentido Algés-Belém do IC17--CRIL está cortado ao trânsito, mantendo-se abertas apenas as duas vias mais à esquerda no sentido Algés-Sacavém.



O aluimento de terras ocorreu junto ao acesso para a Autoestrada 5 (que liga Lisboa a Cascais), indicou a mesma fonte, acrescentando que na viatura soterrada se encontravam duas pessoas, condutor e passageiro, que foram hospitalizadas. A PSP não soubre precisar o estado de saúde das pessoas transportadas ao hospital.







10h35 - Veículo arrastado nas inundações em Xabregas



Em Xabregas, a estrada de Chelas está cortada, estando as condutas de água pluviais a escoar ainda. Com as inundações, um veículo foi arrastado. Contudo, a situação está a melhorar nesta região de Lisboa.

10h20 - Zona de Algés voltou a ficar inundada



Algés, em Oeiras, voltou a ser uma das zonas mais afetadas pelo mau tempo desta noite. Com a chuva a baixa da localidade registou-se uma subida do nível da água nas ruas.



As autoridades estão a tentar retirar a água que se acumulou no túnel que faz a ligação à estação ferroviária.

10h10 - Risco de derrocada na zona de Xabregas



Na estrada de Chelas, em Xabregas, estão a decorrer trabalhos de limpeza na via, embora se registe uma situação de risco uma vez que pode haver derrocadas na zona "a qualquer momento".

9h55 – “Situação continua difícil” em Lisboa, informa Carlos Moedas



O presidente da Câmara de Lisboa afirmou à RTP que “a situação continua difícil” na região, devido ao mau tempo. Carlos Moedas deixou o alerta de que o IPMA prevê “mais chuva” por volta das 13h00 e voltou a apelar para que os lisboetas não saiam de casa.





“Façam teletrabalho”, apelou o autarca, referindo que só se aconselha sair de casa de for “estritamente necessário”.





9h48 - Várias viaturas ficaram submersas na Póvoa de Santo Adrião



Na ligação, de mais ou menos oito quilómetros, entre a Ponte de Frielas e a Ponte de Santo Adrião várias viaturas ficaram submersas devido à chuva intensa. Não há, para já previsões para quando a zona ficar´transitável.

9h40 - Metropolitano de Lisboa com constrangimentos





A rede de metro de Lisboa avisa que está com constrangimentos em algumas linhas e estações, devido ao mau tempo e às inundações.













9h33 - Estradas intransitáveis e acessos cortados na Grande Lisboa







Há várias vias rodoviárias intransitáveis, informa a autarquia: túneis Campo Pequeno, dois do Campo Grande, Avenida Joao XXI, Avenida de Berlim, acesso Eixo Norte Sul, Radial de Benfica, Avenida Infante D. Henrique junto ao túnel Batista Russo, estrada do Penedo, Alcântara (vários locais), Sete Rios, Avenida de Santo Contestável, Avenida 24 de Julho até Belém.







9h30 - CML apela que lisboetas fiquem em casa



A Câmara Municipal de Lisboa apela a que lisboetas fiquem em casa e evitem deslocações", escreveu a CML num comunicado. Idêntico alerta foi feito pela proteção civil.



Ponto de situação

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) emitiu esta madrugada alerta vermelho em consequência do mau tempo e apelou à população para evitar saídas de casa. Entretanto, a autarquia informou que a capital está agora em alerta laranja, havendo registo de inundações em vários pontos da capital e na Grande Lisboa, assim como estradas e acessos cortados. A Proteção Civil antevê um período de acalmia durante a manhã, mas a chuva deverá voltar em força na zona da capital perto da hora do almoço e deverá ser persistente durante todo o restante dia.







A Proteção Civil está a apelar a quem trabalhe e resida em Lisboa que não saia de casa e evite deslocações na e para a capital.







"Em consequência do mau tempo que se faz sentir, a cidade encontra-se com várias limitações de mobilidade. Para a segurança de todos, a #CML apela a que fique em casa e evite deslocações", escreveu a CML num comunicado. Idêntico alerta foi feito pela proteção civil.





Até às 6h00, a Proteção Civil tinha registado 275 ocorrências, a maioria nos distritos de Lisboa (212 ocorrências) e em Setúbal.



Mais de uma dezena de pessoas resgatadas de casa pelos bombeiros em Alcântara

Uma das pessoas foi levada para o hospital por precaução.

Em Alges, repete-se o cenário de cheias de há cerca de uma semana.