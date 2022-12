Mau tempo. A situação ao minuto

Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos sobre a situação meteorológica em Portugal.

12h56 - Situação em Algés mais calma



Em Algés, a situação é hoje mais calma, depois da chuva intenso e do vento forte de terça-feira. Agora é altura de fazer trabalhos de limpeza.

12h47 - Trafaria. Mau tempo provoca estragos no bairro da Cova do Vapor



No bairro da Cova do Vapor, na Trafaria, os estragos provocados pelo mau tempo são avultados.

12h37 - Mau tempo provoca estragos na União Desportiva Ponte de Frielas



Em Frielas, Loures, o mau tempo provocou estragos na União Desportiva Ponte de Frielas.

12h23 - Ligeiro desagravamento “não significa que não possam ocorrer situações pontuais de inundação”



A partir das 14h00, a Proteção Civil irá baixar o alerta laranja para amarelo. André Fernandes, presidente da ANEPC, alerta que apesar do ligeiro desagravamento, tal “não significa que não possam ocorrer situações pontuais de inundação”.

12h07 – IPMA prevê agravamento do estado do tempo a partir da madrugada de sexta-feira



De acordo com a Proteção Civil, os meios de reforço solicitados em Lisboa ainda “se encontram ao trabalho”, assim como em Oeiras. Já os meios das forças armadas já foram desmobilizados.



“Mantemos cinco planos municipais de emergência ativos, face à situação meteorológica adversa”, acrescentou André Fernandes. “Temos também os planos especiais de emergência para cheias do Tejo e da bacia do Douro que se mantêm em alerta amarelo”.



Segundo o IPMA, prevê-se que ainda haja aguaceiros “por vezes fortes” e trovoada, com ligeiro agravamento do estado do tempo a partir da madrugada de sexta-feira.







12h02 – Proteção Civil indica que linhas ferroviárias estão a circular praticamente com normalidade



Em conferência de imprensa, a Proteção Civil informou que a circulação nas estradas e serviços ferroviários foi praticamente regularizado esta quarta-feira de manha.



A linha de Cascais já está a funcionar, estando ainda encerrada a estação de Algés. O metropolitano está a funcionar normalmente. Também a linha do leste, entre Portalegre e Elvas, já está a funcionar.



“Durante este período de meteorologia severa tivemos necessidade de registar sete intervenções com as equipas médicas”, adiantou ainda o comandante nacional da Proteção Civil.



Segundo André Fernandes, houve um ferido leve em Alcântara, um assistido em Oeiras e outro no IPC6 em Penacova, dois assistidos e um ferido ligeiro em Campo Maior e um ferido leve em Caldas da Rainha.



Esta quarta-feira estão ainda operacionais no terreno, em Loures e Odivelas, em apoio à população.



O responsável da Proteção Civil indicou ainda que há registo de 83 desalojados, em dados provisórios, devido ao mau tempo. A maioria em Setúbal e em Loures.

Num briefing na sua sede, no concelho de Oeiras, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o concelho de Seixal, no distrito de Setúbal, registou 34 desses desalojados, destacando-se ainda os concelhos de Coruche (Santarém) e Loures (Lisboa).



11h42 - Transporte público da Carris em Lisboa "totalmente normalizado"



O serviço de transporte público da Carris, que opera na cidade de Lisboa, está hoje de manhã "totalmente normalizado", após condicionamentos registados na terça-feira devido ao mau tempo, informou a empresa. Num comunicado, a empresa diz estar "já a operar em pleno, estando o serviço de transporte de passageiros, efetuado por autocarros e elétricos, totalmente normalizado".



Na terça-feira, a empresa tinha informado que o serviço da Carris estava a ser gradualmente reposto, sempre que as vias de circulação eram reabertas pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Proteção Civil e pela Polícia Municipal, após a confirmação de que se encontravam garantidas todas as condições de segurança.



A partir da madrugada de terça-feira, devido às condições meteorológicas em Lisboa, o serviço da Carris esteve "fortemente afetado", segundo informação da empresa.



11h30 - Segundas inundações na baixa de Algés destroem esperança dos comerciantes



Em Algés os comerciantes que ainda recuperavam das cheias da semana passada, perante nova enxurrada, voltam agora à estaca zero e muitos afirmam não ter capacidade de recuperação.





Estradas limpas, com menos lama e menos água. Mas a descida do nível da água destapou todo o comércio que agora está destruído.

11h07 - "Situação atípica" corta estradas no Alentejo



No concelho alentejano de Fronteira, em Portalegre, foi relatada "uma onda de destruição" na zona da ribeira Grande, que transbordou e derrubou uma ponte. O autarca, Rogério Silva, descreve esta como uma "situação atípica".

11h03 - Loures aplica um milhão de euros no apoio a famílias e comerciantes



A Câmara de Loures vai dotar o Fundo de Emergência Municipal com um milhão de euros, para apoio a famílias e comerciantes afetados pelo mau tempo, anunciou hoje a autarquia em nota de imprensa. As famílias a apoiar serão "aquelas cujo recheio das habitações ficou destruído pela intempérie dos últimos dias". Não são dados detalhes acerca do apoio a conceder aos comerciantes.



A Câmara de Loures recorda que, nos últimos dias, investiu "mais de 700 mil euros, ao abrigo do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil" e que esse montante foi "gasto em maquinaria e empreitadas que visam a estabilização de taludes e a desobstrução de vias".



10h56 - Restabelecida circulação na Linha do Leste entre Portalegre e Elvas



10h53 - "Todas as famílias" desalojadas "terão respostas no quadro dos programas do Governo"



O ministro das Infraestruturas e da Habitação garantiu hoje que "todas as famílias" desalojadas na sequência das intempéries dos últimos dias "terão respostas no quadro dos programas do Governo", depois da identificação feita pelos municípios.



"A identificação das famílias é feita pelos municípios. Todas as famílias terão respostas no quadro dos programas do Governo", afirmou Pedro Nuno Santos, que está a ser ouvido na Assembleia da República.



O governante respondia a questões da deputada do PSD Márcia Passos, sobre o número de famílias vítimas das intempéries que serão abrangidas pela bolsa nacional de alojamento urgente e temporário, criada em março de 2021.



"Nós temos respostas que, infelizmente, no passado, não existiam com a mesma solidez em matéria de necessidades urgentes e temporárias", sublinhou o ministro, referindo-se também ao programa Porta de Entrada.



C/ Lusa

10h42 - Governo está a preparar apoios para os municípios afetados



O Governo está a preparar "todas as estruturas e instrumentos de apoio que precisará" quando os danos forem recolhidos.



"O trabalho com os municípios tem sido muito intenso na recolha de informação", afirmou aos jornalistas Mariana Vieira da Silva.

10h37 - Céu mais limpo em Campo Maior



Em Campo Maior, no Alentejo, uma acalmia das condições climatéricas, na manhã desta quarta-feira, permite perceber o alcance dos danos causados pela intempérie da véspera.



A equipa de reportagem da RTP ouviu o testemunho de um campo-maiorense afetado pelos efeitos do mau tempo.

10h10 - Trabalhos de limpeza em Algés "continuam a decorrer normalmente"



Voltou a chover "com alguma intensidade" em Algés, mas os trabalhos de limpeza no terreno "continuam a decorrer normalmente". O comandante dos bombeiros de Algés contou à RTP que há ainda três locais de "trabalho efetivo" - o centro de saúde, o mercado e uma garagem de um prédio residencial.



O centro de saúde de Algés teve três pisos subterrâneos completamente submersos, mas neste momento já só tem um piso "completamente alagado".



Embora se espere que o tempo piore ao longo do dia, o dispositivo "vai manter-se no terreno".

10h03 - Autarquia de Santarém alerta para risco de cheias





Em comunicado, a Câmara Municipal de Santarém informou que devido à "precipitação que se tem sentido no distrito, mas essencialmente devido ao início das descargas das barragens espanholas e portuguesas, os níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo e afluentes terão tendência a aumentar".



O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém decidiu informar a população, lê-se ainda, "que as próximas horas apontam para a probabilidade de submersão, da Estrada Municipal que liga Vaqueiros Santarém a Louriceira Alcanena, a Estrada Municipal que liga Moçarria Santarém a Calhariz Rio Maior, da Estrada Nacional 365 em Ponte do Alviela, da Estrada Municipal que liga Ribeira de Santarém a Vale de Figueira, Estrada Municipal que liga a Ribeira de Santarém a Alcanhões e EN 365 em Palhais/Ribeira de Santarém e do parque de estacionamento da Ribeira de Santarém".







9h25 - Autarquia de Odivelas deixa "mensagem de tranquilidade à população"



Entrevistado na edição desta quarta-feira do Bom Dia Portugal, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, sublinhou que os trabalhos de prevenção e limpeza permitiram que o concelho vivesse uma "noite de tranquilidade".

9h22 - "Danos no comércio, viaturas e habitações" em Alcântara



O presidente da Junta de Freguesia de Alcântara fez na manhã desta quarta-feira, em declarações à RTP, o ponto de situação dos estragos ali causados pelo mau tempo dos últimos dias.



9h18 - Estradas já estão transitáveis em Odivelas







Na Póvoa de Santo Adrião, as estradas já estão transitáveis. Nesta zona de Odivelas, continuam a decorrer os trabalhos de limpeza.











9h13 - Mais de 9.600 operacionais empenhados hoje em trabalhos de limpeza



Mais de 9.600 operacionais estão esta manhã empenhados em trabalhos de limpeza e recuperação das áreas afetadas devido ao mau tempo, após uma noite "sem ocorrências significativas". Num balanço feito pelas 08h30, o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que durante a noite "houve uma acalmia, e não foram registadas ocorrências com grande expressão".



"Não houve ocorrências significativas durante a noite, continuam é os trabalhos de limpeza e de recuperação das zonas afetadas pelo mau tempo de terça-feira um pouco por todo o país, mas com grande incidência em Algés, Lisboa, Loures e Campo Maior, em Portalegre", disse.



9h05 - "Água que chegue ao Alqueva vai ser bem guardada"

EN8 (Odivelas-Loures);



EN250, na Zona de Frielas;



EN115, Rotunda das Oliveiras e das Lebres;



EN2, Mora, corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 469 e 471;



EN244, Avis, corte em ambos os sentidos ao quilómetro 104;



EN246, Arronches, corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5;



EN246, Elvas, corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 18;



IP2, Monforte, corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1;



EN251, corte da circulação em ambos os sentidos entre Couço e Mora;



EN245, Portalegre, Ponte de Fronteira ao Km 41,050 circulação interdita;



EN365, corte da circulação em ambos os sentidos entre Vale Figueira e Pombalinho, Km 53,450 e 61,2;



EN118, corte em ambos os sentidos entre Tramagal e Santa Margarida;



EN373, estrada fechada no sentido Campo Maior – Elvas;



EN243, Fronteira, corte de estrada ao km 154,198.

Linha do Norte: Restabelecida a circulação em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria;



Linha de Sintra: Restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30Km/h entre os Km 3,3 e 3,5;



Linha Cascais: A Estação de Algés mantem-se sem serviço comercial;



Linha do Sul: A circulação em ambas as vias entre Pragal e Corroios, efetua-se com limitação de velocidade de 30Km/h;



Linha do Leste: circulação suspensa entre Portalegre e Elvas.

Todos os distritos de Portugal continental estão a partir das 9h00 sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o IPMA.



A chuva que se tem abatido sobre Portugal Continental e tem causado estragos elevados também é bem-vinda em alguns locais do território. Quem o afirma é o presidente da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva.José Pedro Salema refere que, na última semana, com as chuvas, o Alqueva já encaixou mais 175 milhões de metros cúbicos de água.O presidente da EDIA diz ainda que o valor avançado rapidamente vai ser ultrapassado, pois a entrada de água no maior lago artificial da Europa é constante.Benfica, uma das freguesias de Lisboa mais afetadas pelas inundações, conta em menos de uma semana estragos de mais de dois milhões de euros.Um balanço do prejuízo da passada quarta-feira e também de terça-feira.Depois de mais um dia difícil para comerciantes e moradores, a repórter Inês Martins acompanhou no local os trabalhos de limpeza.Mariana Vieira da Silva visita hoje Loures, um dos concelhos do distrito de Lisboa mais fustigados pela chuva da madrugada de terça-feira.O município registou ontem 160 ocorrências relativas a deslizamentos de terras, quedas de muros e árvores, inundações e cheias. Houve 12 desalojados e foram mobilizados mais de 400 operacionais das forças de socorro e de segurança.O presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, que vai estar ao lado da ministra da Presidência, afirmou que a madrugada de terça-feira “foi pior” do que a quarta-feira da semana anterior.Foi o que constatou a equipa de reportagem da RTP no local. Mas os danos são visíveis.As chuvas dos últimos permitiram melhorar os níveis de água das barragens do Algarve. Contudo, o aumento foi maior no sotavento (este) do que no barlavento (oeste), segundo o diretor regional de Agricultura, ouvido pela Lusa"O impacto foi bastante assimétrico no Algarve, ao nível do sotavento, nas duas grandes barragens - Beliche e Odeleite -, tivemos aportes substantivos", afirmou Pedro Monteiro, prevendo uma "variação positiva nas reservas" destas duas albufeiras, "desde dia 4 até hoje, à volta de 15 por cento".No barlavento, a chuva que caiu "foi menor" e "a queda pluviométrica inferior" - a média da última semana foi metade da registada no sotavento algarvio.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que podem ocorrer aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Razão pela qual todos os distritos de Portugal continental foram colocados sob aviso amarelo, a partir das 9h00.Bombeiros e Proteção Civil continuam de prevenção para o caso de o tempo voltar a piorar, como referiu na última noite o comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes.Os avisos do IPMA para os 18 distritos vão manter-se até às 18h00.Até às 22h30 de terça-feira, a Proteção Civil registou quase três mil ocorrências relacionadas com o mau tempo em todo o país - metade em Lisboa. A maioria dos pedidos de ajuda prendeu-se com inundações.O mau tempo deixou pelo menos 82 pessoas desalojadas. Outras 17 foram retiradas de casa por precaução.Reabriu pelas 6h30 o acesso à plataforma da CP de Entre Campos, através da estação do Metropolitano de Lisboa, indicou à agência Lusa fonte do metro."O acesso à CP no átrio sul de Entre Campos (estação na Linha Amarela do metro) já reabriu hoje com o início da exploração, às 6h30", adiantou.As inundações causadas pelo mau tempo ditaram ontem constrangimentos nas estações de Chelas (Linha Vermelha), Entre Campos (Amarela) e Jardim Zoológico (Azul). Ainda assim, a circulação do metro não chegou a ser interrompida.Cerca das 18h00 de terça-feira, o Metropolitano de Lisboa sinalizava que, de todos os constrangimentos, apenas se mantinha o encerramento do átrio sul (ligação aos comboios) na estação de Entre Campos.O acesso aos cais da Régua e da Junqueira, no distrito de Vila Real, mantinha-se cortado ao início da manhã desta quarta-feira. A Proteção Civil espera um desagravamento da situação nas próximas horas.De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro de Vila Real, citado pela agência Lusa, depois de o nível das águas no Douro ter subido cerca de 1,5 metros junto ao cais da Régua, a situação manteve-se estável ao longo da noite.Em Frielas, a equipa de reportagem da RTP mostrou que o quadro está a melhorar, embora se verifiquem ainda condicionamentos de circulação.Em comunicado enviado às redações, a empresa Infraestruturas de Portugal adianta que, "ao longo das últimas horas, não foram registados incidentes, provocados pelas condições climatéricas adversas, que tenham causado novos condicionamentos à circulação na rede rodoviária e ferroviária sob gestão da IP".A Unidade de Saúde de Algés, onde a água inundou três pisos subterrâneos, permanecia, ao início da manhã, encerrada ao público.Na freguesia de Belém, em Lisboa, uma das mais afetadas pelas inundações, para além das limpezas fazem-se também contas aos elevados prejuízos, como constatou ao início da madrugada a equipa de reportagem da RTP.Os trabalhos de limpeza que ainda decorrem em vários pontos do distrito de Lisboa.Em Loures, à mesma hora, os militares da Força Aérea estavam a ajudar a população.Com motobombas e retroescavadoras, retiravam toda a terra da estrada nacional que liga Loures a Sacavém.Ao início da manhã, Portugal encontrava-se apenas com aviso verde. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica, no entanto, que a partir das 9h00 a chuva pode obrigar a agravar consecutivamente os avisos meteorológicos, a começar pelo amarelo.Na terça-feira, o mau tempo provocou cerca de uma centena de desalojados. Há notícia de danos graves em vários pontos do país.A Proteção civil registou ontem mais de duas mil ocorrências. No total, entre a meia-noite de terça-feira e as 19h00 foram registadas 2.777.Os distritos mais afetados foram os de Lisboa, Setúbal, Santarém e Portalegre. No terreno estiveram quase 9.500 operacionais, apoiados por mais de três mil meios.As seguradoras já receberam a participação de milhares de ocorrências e o Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores defende a criação de um sistema de riscos catastróficos.Por sua vez, a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas pede a declaração do estado de emergência, para que seja possível mobilizar de imediato os fundos necessários.O primeiro-ministro, António Costa, admite recorrer ao Fundo de Solidariedade Europeu para fazer face aos prejuízos causados pelas cheias.A decisão vai ser tomada depois de calculado o valor dos estragos.Esta quarta-feira pode voltar a não haver aulas. Os diretores das escolas podem decidir se os estabelecimentos de ensino abrem na região de Lisboa e Vale e do Tejo e no Alentejo. O Ministério da Educação invoca a autonomia dos diretores escolares para tomar tal decisão, a partir das recomendações da Proteção Civil e da situação no terreno.Entrevistado no, Duarte Costa, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, afirmou que os alertas feitos pelo organismo aconteceram no tempo possível, de acordo com os sinais recebidos.