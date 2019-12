Mau tempo. Acompanhe a situação ao minuto

A subida das águas do rio Ceira está a deixar casas e estruturas agrícolas cobertas de água Paulo Novais - Lusa

Depois da depressão Elsa, Portugal vai começar hoje a sentir os primeiros efeitos da depressão Fabien. São esperados períodos de chuva persistente e por vezes forte até o final da madrugada de amanhã.

13h03 - IP3 cortado nos dois sentidos







12h45 - Lousã continua sem abastecimento de água em grande parte do concelho



Uma parte significativa do concelho da Lousã continua sem abastecimento público de água, devido a estragos causados pela depressão Elsa, estando o fornecimento a ser feito por autotanques dos bombeiros.



O município da Lousã está, desde sexta-feira, com "problemas no abastecimento de água a uma parte significativa" do seu território. "Neste momento estão diversas equipas" do município e de "prestadores de serviços" a trabalhar no sentido de "procurar repor a normalidade com a maior brevidade possível", afirma a Câmara desta vila do distrito de Coimbra numa nota enviada hoje à agência Lusa.



Está "em curso uma "musculada" ação de transporte de água com recurso a veículos dos bombeiros de grande capacidade (de várias corporações de bombeiros do distrito)", mas "atendendo aos estragos verificados, esta ação não tem sido suficiente para resolver todas as necessidades", reconhece a autarquia.



Uma conduta de abastecimento das Águas do Centro Litoral ficou destruída na madrugada de sexta-feira no troço da zona de Cacilhas, na Ribeira de São João, no concelho da Lousã.



"Essa conduta abastece a zona mais central da vila, numa zona de grande concentração de consumidores", disse à Lusa, na sexta-feira, o presidente do município da Lousã, Luís Antunes, referindo que está a ser transportada água para os reservatórios situados no aeródromo municipal.



Trata-se de uma "solução improvisada, para mitigar os impactos", sublinhou Luís Antunes, adiantando que já foram iniciados os trabalhos de reparação da conduta destruída, mas que ainda não há previsão de quando possa estar operacional.



O município trabalha em "soluções alternativas" para normalizar o abastecimento, acrescentou.





12H20 - Caudal do Zêzere está a subir em Constância





Na vila de Constância a situação está a tornar-se preocupante. O caudal do rio Zêzere começou a aumentar, depois de a barragem de Castelo de Bode ter feito uma descarga 1200 metros cúbicos de água.







A situação é preocupante, mas ainda não foi acionado o Plano Nacional de Emergência. O presidente da Câmara, Sérgio Oliveira, esclarece que embora "preocupante", esta é uma "situação normal" na zona ribeirinha da vila de Constância. A água do rio Zêzere, que desagua no Tejo, já inundou as duas margens do rio e, segundo as previsões, já terá subido quase dez centímetros.A situação é preocupante, mas ainda não foi acionado o Plano Nacional de Emergência. O presidente da Câmara, Sérgio Oliveira, esclarece que embora "preocupante", esta é uma "situação normal" na zona ribeirinha da vila de Constância.





12h10 - Caudal do Mondego em Coimbra acima do nível de segurança



O caudal do rio Mondego no açude-ponte de Coimbra ultrapassou os limites de segurança de 2.000 metros cúbicos por segundo (m3/s) às 09:30 de hoje, anunciou a autarquia local, que classifica a situação de "muito crítica".



Em comunicado, a Câmara Municipal de Coimbra, que cita informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) enviada à Proteção Civil Municipal, diz que o caudal do rio tem "tendência de subida durante as próximas horas, sendo a situação muito crítica".





No texto, a autarquia de Coimbra adianta que "é expectável uma situação crítica de cheia", recomendando à população que se mantenha "em estado de permanente alerta e a respeitar todas as indicações das autoridades que estão no terreno e sinalização".



A possibilidade da situação crítica de cheia decorre, entre outros fatores, da albufeira da barragem da Aguieira, a montante de Coimbra, no rio Mondego, estar com 94% da sua capacidade, da barragem das Fronhas, no rio Alva, afluente do Mondego estar "no nível máximo de cheia" e ainda da "intensidade elevada e ausência de monitorização do Rio Ceira", outro afluente da margem esquerda do Mondego.





12h05 - Rio em Chaves já baixou um metro e principais estradas estão reabertas



O rio Tâmega em Chaves já baixou cerca de um metro face à quota máxima de 3,30 metros acima do normal e as principais vias da cidade já foram reabertas ao trânsito, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.



A localidade do distrito de Vila Real foi afetada por cheias desde quinta-feira à tarde, quando o rio galgou as margens, atingindo na sexta-feira à tarde a quota máxima de 3,30 metros acima do normal e obrigou ao realojamento de duas pessoas.



"O rio já baixou cerca de um metro e irá continuar a baixar e retomar o leito normal dentro de quatro ou cinco horas, embora algumas zonas verdes se mantenham inundadas", explicou o comandante da Proteção Civil municipal, Sílvio Sevivas.



No centro histórico, onde as cheias afetaram estabelecimentos comerciais, a situação já está normalizada.



Apesar de estar a retomar a bom nível, o rio Tâmega em Chaves "ainda não se encontra completamente dentro das margens" às 11:30 de hoje.



Desde quinta-feira que as vias na zona ribeirinha foram cortadas ao trânsito por motivos de segurança, e mesmo zonas mais afastadas do rio, mas na Veiga de Chaves, acabaram condicionadas à circulação automóvel, algo que já não se verifica.







12h00 - Circulação dos comboios suburbanos de Coimbra suspensa



A circulação dos comboios suburbanos de Coimbra foi hoje suspensa devido à subida do nível da água, de acordo com a informação divulgada por fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP).



Segundo a fonte da empresa gestora da rede ferroviária, "as linhas da estação de Alfarelos encontram-se inundadas", tendo sido suspensa a circulação de comboios suburbanos de Coimbra em todo o trajeto, entre Coimbra e Figueira da Foz.



As inundações do troço entre Alfarelos e Ameal Sul, devido à subida do nível das águas da Bacia do Mondego, é também a causa da suspensão da circulação ferroviária na Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto.





11h45 - Situação no rio Douro com "melhoria significativa"



O capitão dos portos do Douro e Leixões disse hoje à Lusa que a situação em relação às cheias nas ribeiras do Porto e Gaia é de "melhoria significativa", devendo a água começar a baixar ao início da tarde.



"A situação está a melhorar, neste momento temos apenas a começar a aparecer água na zona de Miragaia, que é sempre a primeira onde começa aparecer quando o rio sobe de nível. No entanto, isto está a coincidir com o período da maré cheia e ao início da tarde esta água deve baixar", disse Cruz Martins.



Face a todos os dados que estão disponíveis, nomeadamente, da quantidade de água que existe nas várias albufeiras para montante da foz do Porto e de Gaia e às descargas que necessariamente têm de ser feitas pelas barragens, "a nossa previsão é de que a situação melhore francamente relativamente ao dia de ontem (sexta-feira)", sublinhou.



Ou seja, "em princípio, da parte da tarde a água vai baixar e não extravasará o leito do rio Douro depois, próximo do final do dia, por volta da meia-noite, irá coincidir novamente o período de maré cheia e aí a água pode eventualmente voltar aumentar um pouco", afirmou Cruz Martins.



O responsável da Capitania dos portos do Douro e Leixões frisou que "de uma forma geral e face aos dados disponíveis neste momento, a tendência é de melhoria significativa relativamente ao que se passou ontem (sexta-feira) em termos de alagamentos".



"As albufeiras já começam a ter mais alguma capacidade de encaixe de água e isso já permite que não seja necessário fazer descargas de quantidades tão grandes como tem sido necessário fazer até agora", acrescentou.



Relativamente à costa, o responsável referiu que "está a chegar uma nova depressão, que vai trazer vento forte, com rajadas na ordem dos 40 nós (cerca de 80 quilómetros por hora) e, sobretudo, ondulação forte, na ordem dos sete metros".



"À população em geral recomendamos que se afaste das zonas dos molhes para não ser surpreendida pela ondulação fruto da depressão bastante cavada que se tem aproximado da costa Norte e que traz bastante força. Galga sítios que pessoas com menos experiência não conseguem antecipar", acrescentou.





11h30 - Três localidades evacuadas em Montemor-o-Velho



As localidades de Pereira, Formoselha e Santo Varão estão em perigo de inundação das zonas mais baixas e foram evacuadas. O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho justifica a decisão com o facto de estar "ultrapassado o nível de segurança da obra do baixo Mondego".



Emílio Torrão explicou que a obra foi concebida para um caudal de dois metros cúbicos por segundo e "esse é o limite máximo de segurança".



"Ultrapassado o limite máximo de segurança, impõe-se que se tomem medidas cautelares".



O presidente recorda que no caso de rebentamento de algum dique as autoridades têm "dois, três, quatro, cinco minutos no máximo" para retirar a população.







11h15 - Chuva e vento forte mantém-se mas intensidade diminui durante o dia



A meteorologista Patricia Gomes diz que a chuva e o vento forte vão continuar, mas vão diminuir de intensidade ao longo do dia. A previsão do IPMA, indica que os seis distritos estão sob aviso vermelho até domingo.

11h00 - Passageiros retidos em Santa Apolónia



Na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, são vários os passageiros que aguardam informação sobre a circulação dos comboios na Linha do Norte. O facto de a CP não estar a apresentar alternativas está a deixar os passageiros indignados.

10h45 - Comerciantes da zona ribeirinha de Gaia fazem contas aos prejuízos



Os comerciantes do Cais de Gaia começam a limpar os seus estabelecimentos e a fazer as contas aos prejuízos. Ontem às águas do rio Doiro subiram até 50 centímetros em todos os restaurantes da primeira linha.



Em declarações à RTP, um dos proprietários afirmou que os prejuízos podem chegar "aos milhares de euros" e aponta o dedo à ausência da Protecção Civil.



Há 13 anos que a zona ribeirinha de Gaia não era invadida pelas águas do Douro.

10h15 - Ativado plano de emergência municipal em Montemor-o-Velho



Em Montemor-o-Velho foi ativado o Plano de Emergência Municipal. Está cortada a estrada nacional 241, que liga o concelho de Montemor e Soure.



A situação complicou-se devido à forte precipitação e à subida das águas no Baixo Mondego, que é uma zona propícia a cheias. Os diques que protegem a região já não têm capacidade para armazenar tanta água.



Um casal de idosos já foi retirado de casa.



As autoridades estão a aconselhar a população do Baixo Mondego a sair de casa.



10h00 - Dezasseis barras fechadas e sete condicionadas



Dezasseis barras estavam hoje de manhã encerradas à navegação, sobretudo no Norte do país e no Algarve, e outras sete estavam condicionadas, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).



As restantes 24 barras estavam abertas à navegação.



No seu sítio na internet, a AMN indicava que, no Norte, apenas a barra de Leixões estava aberta à navegação, mantendo-se encerradas as barras de Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Ancora, Póvoa do Varzim e Vila do Conde.



Ainda na região Norte, a barra de Aveiro está fechada a embarcações com comprimento fora a fora inferior a 35 metros, a do Douro condicionada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros e a de Viana do Castelo condicionada a embarcações com comprimento inferior a 30 metros.



No Centro, mantinham-se encerradas à navegação as barras de Portinho da Ericeira e Peniche.



No Algarve estavam encerradas as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira, Tavira e Vilamoura, enquanto a barra de Faro/Olhão estava encerrada a embarcações de comprimento inferior a 10 metros.



Na Madeira todas as barras estavam abertas à navegação.







9h15 - Ligação ferroviária entre Lisboa e Porto cortada



A circulação dos comboios de longo curso da Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, está hoje suspensa devido ao mau tempo, disse à agência Lusa fonte oficial da CP - Comboios de Portugal.



De acordo com a fonte, neste momento não existem condições para se realizar as viagens de longo curso na Linha do Norte, pelo que a circulação de comboios (do serviço Intercidades e Alfa Pendular) foi suspensa "até haver condições" para retomar a circulação.



Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP) explicou que em causa está o troço entre Alfarelos e Ameal Sul, onde a linha ferroviária se "mantém submersa" desde o final de tarde de sexta-feira, devido à subida do nível das águas da Bacia do Mondego. Os passageiros tentam arranjar alternativas para chegar ao destino e queixam-se de falta de informação.

9h00 - Sobe para seis o número de distritos em aviso vermelho







As regiões mais afetadas são o Centro, Alto Alentejo e o Litoral entre o rio Tejo e o cabo de Sines.

Mas a situação acabou por estabilizar, sem se registar a intensidade da cheia de quinta-feira.

A scretária de Estado da Administração Interna realça que só quando terminar a fase de socorro é que o Governo vai avaliar os danos e decidir se serão dados apoios financeiros.





"Haverá um momento de avaliação dos danos e de todo o impacto que esta situação terá seguramente causado", frisou.







A tempestade Elsa fez dois mortos. Há ainda um desaparecido em Castro Daire, o operador de uma retroescavadora que está a ser procurado por mergulhadores no rio Paiva.





















Também no Minho e no Douro Litoral se aguardam aguaceiros intensos até o meio da tarde.O vento vai igualmente intensificar-se, sobretudo a norte e Centro, com rajadas que podem atingir os 90 quilómetros/hora e os 140 nas terras altas.Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21h00 de sábado e as 12h00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, e Vila Real enfrenta rajadas de vento até 140 quilómetros/hora.No anterior balanço do IPMA, nenhum distrito estava em aviso vermelho devido ao vento.A depressão vai provocar ainda agitação marítima, sobretudo a norte do cabo Mondego, com as ondas a poderem ultrapassar os dez metros.Em comunicado, divulgado nesta madrugada, o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), alerta que, nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, durante as 21h00 de sábado e as 12h00 de domingo, as ondas poderão atingir os 15 metros.Segundo o novo comunicado, estão sob aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda, Faro, Viseu, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Castelo Branco.Para os distritos de Évora, Portalegre e Santarém foi colocado um aviso amarelo (o terceiro mais grave).O caudal do rio Douro baixou esta noite cerca de 2,5 metros na zona de Peso da Régua sem chegar a galgar a principal avenida da cidade, a João Franco, disse o comandante dos bombeiros.Durante a tarde de sexta-feira, comerciantes com a ajuda de bombeiros e funcionários da câmara municipal retiraram máquinas, arcas congeladoras, mobílias e roupas de todas as lojas do João Franco, aquela que é a principal artéria da cidade do distrito de Vila Real.O caudal do Douro chegou a subir cerca de oito metros acima do leito normal e as previsões apontavam para que pudesse galgar a via, tendo permanecido, no entanto, a cerca de um metro abaixo da artéria.