Mau tempo. Acompanhe a situação ao minuto

Paulo Novais - Lusa

A Proteção Civil registou, durante o dia de ontem mais de 1.700 ocorrências devido ao mau tempo. A passagem da depressão Fabien levou a que 144 pessoas fossem desalojadas e 320 deslocadas por precaução. A situação mais preocupante vive-se em Montemor-o-Velho.

10h00 - Condições meteorológicas melhoram a partir de hoje



As condições meteorológicas no Continente melhoram a partir de hoje e só a agitação marítima no Norte e no Centro se manterá elevada até ao meio da manhã de segunda-feira, segundo as previsões do IPMA.



Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma diminuição muito significativa da intensidade do vento e precipitação em geral fraca apenas nas regiões Norte e Centro, podendo ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.



Até meio da tarde de hoje, o vento soprará ainda moderado a forte, até 50 quilómetros hora, e nas terras altas, em especial do Norte e Centro, com rajadas até 100 quilómetros hora.



A partir de segunda-feira, e até ao fim de semana, o IPMA prevê céu em geral pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado nas regiões Norte e Centro no final do dia de Natal e na quinta-feira, com possibilidade de precipitação fraca.



A agitação marítima manter-se-á elevada no arquipélago até ao final do dia de hoje, tendo sido emitido um alerta amarelo para as zonas costeiras.









9h40 - Linhas do Norte e Douro mantêm circulação ferroviária suspensa



A Linha do Norte e a Linha do Douro mantêm hoje a circulação ferroviária suspensa, de acordo a Infraestruturas de Portugal (IP).



Segundo a empresa gestora da ferrovia, na linha do Douro, a circulação está suspensa entre Marco de Canaveses e Régua, "devido à queda de uma barreira e uma pedra de grandes dimensões" ao quilómetro 89,1, entre Ermida e Rede.



Também a Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, continua com a circulação interrompida desde o final da tarde de sexta-feira.



"Na linha do Norte e Ramal Alfarelos, mantém-se a circulação suspensa entre Ameal Sul/Alfarelos/Verride devido à subida do nível da água que provoca inundação da via e o corte de tensão entre Alfarelos e Figueira da Foz/Louriçal devido à queda de um poste do sistema de alimentação de energia elétrica (catenária)", refere o ponto da situação divulgado hoje pela IP.



Na Linha do Vouga, a circulação entre Sernada do Vouga e Macinhata foi restabelecida às 00h00, acrescenta a IP, em comunicado.







9h10 – População de Ereira preocupada



A margem direita do rio Mondego é a que inspira mais cuidado. Esta manhã os habitantes das localidades de Pinheiro do Campo e Ereira estão com olhos postos no rio. O caudal do Mondego continua a aumentar.



Com o rebentamento do dique de Formoselha o caudal do Mondego tem alagado os terrenos agrícolas. O regresso da chuva, depois de uma noite tranquila, preocupa os habitantes de Ereira, que ainda recordam as cheias de 2001.



Em declarações à jornalista Paula Costa, uma moradora de Ereira mostra preocupação com a possibilidade de mais um dique rebentar.



A população começa a precaver-se e já está a retirar alguns bens das habitações.

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, avisa que ainda há vários dias de trabalho pela frente em Soure e Montemor-o-Velho.

Há a registar dois mortos e um desaparecido.



Fernanda Bonifácio, diretora de Comunicação da EDP, esclareceu que alguns dos clientes estavam sem energia elétrica por questões de segurança.

“Apesar da relativa acalmia, estamos longe de estar no fim desta operação. Vamos ter vários dias de trabalho pela frente. É um trabalho de estabilização, de recuperação que tem que ser feito”, afirmou Patrícia Gaspar em Coimbra.A secretária de Estado da Proteção Civil deixou ainda “uma palavra de apreço à população”.Para já, ainda não há a previsão de quando a população, que teve de abandonar as suas casas, poderá regressar.“A situação em Montemor-o-Velho é a que exige mais cuidado. Não é a única, mas é a que exige mais cuidado”, realçou.O nível das águas está a baixar ligeiramente em Coimbra, mas as descargas da madrugada podem piorar a situação.Também o rio Tejo está hoje em alerta vermelho, na região de Constância, ao contrário do rio Douro que está já numa fase de estabilização.Devido ao mau tempo, mantêm-se cortadas as linhas ferroviárias do Norte, entre Alfarelos e Coimbra e a linha do Vouga, na Mealhada.Até ao meio-dia, estão em aviso vermelho os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga devido à agitação marítima.O IPMA prevê ondas com sete a oito metros de altura, podendo atingir 14 a 15 metros de altura máxima.Já os distritos de Santarém, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão com aviso laranja, o segundo mais elevado, devido à agitação marítima.O mau tempo provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou hoje o impacto da depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.