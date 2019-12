Mau tempo em Portugal. A situação ao minuto

Rui Manuel Farinha - Lusa

Depois de um dia e uma noite de sobressalto para muitas populações, fustigadas pelos ventos e chuva fortes e inundações provocadas pela depressão Elsa, são agora 12 os distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira que se encontram sob aviso laranja. O mau tempo causou pelo menos duas mortes.

8h30 - Rio Douro galgou margens nas zonas ribeirinhas do Porto e Gaia



O rio Douro galgou hoje as margens e inundou zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto, disseram à Lusa fonte dos Bombeiros e da Polícia Marítima.



De acordo com os Bombeiros Sapadores de Gaia, que registaram um total de 21 ocorrências durante a madrugada devido ao mau tempo, o Douro está já a alagar as zonas do Areinho e Afurada.



"Estamos a aguardar para ver o que acontece com a subida da maré, cerca das 9h30", disse a fonte.



Também a Polícia Marítima disse à Lusa que se registou "uma subida excessiva do nível da água", do rio Douro que está alagar "zonas pedonais" do Porto e Gaia.



A fonte explicou à Lusa que a subida da água foi gradual, tendo galgado as margens cerca das 5h30.







8h04 - Água invadiu o centro histórico de Águeda



A passagem da tempestade Elsa por Águeda deixou a baixa da cidade inundada. Há dois rios a atravessar a cidade do distrito de Aveiro. O Águeda transbordou pouco depois da meia noite. Não há registo de vítimas, mas há danos materiais. Ao início da manhã, a água ainda tinha 30 a 40 centímetros de altura. Nas últimas horas o volume de água tem vindo a diminuir.



Os comerciantes fazem agora o balanço aos estragos causados pela depressão Elsa.



Desde 2016, que a população de Águeda não vivia uma situação de cheias.

8h00 - Noite de vento e chuva

O mau tempo em todo o país, causado pela depressão Elsa, já provocou mais de 5.400 ocorrências, a maioria quedas de árvores, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.







Antena 1

Antena 1





A circulação ferroviária na Ponte 25 de Abril está normalizada, só não podem circular camiões com lonas e motos. Na ponte Vasco da Gama a velocidade máxima é 80 km/hora.



As ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo foram restabelecidas cerca das 6h00, depois de terem sido suspensas na quinta-feira por causa do mau tempo, segundo a Transtejo/Soflusa.



A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).





Retomamos aqui o acompanhamento ao minuto da evolução do estado do tempo no país.O aviso vermelho, o mais alto de quatro níveis, que se mantinha ativo nos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro, devido a rajadas de vento, foi retirado cerca das 3h00 desta sexta-feira.Até ao meio-dia estão com aviso laranja - o segundo mais grave da escala -os distritos de toda a costa continental e a costa norte da Madeira, pelo perigo de agitação no mar.Leiria, Santarém e Portalegre estão ainda sob aviso laranja devido às previsões de precipitação forte entre as 12h00 e as 15h00, nos dois primeiros casos, e entre as 12h00 e as 18h00, para Portalegre.O Instituto Poruguês do Mar e da Atmosgera colocou também Guarda, Castelo Branco e Évora sob aviso amarelo - o terceiro da escala - por causa do vento - e até às 12h00 nos distritos mais a norte e, em Évora, devido ao vento (até às 18h00) e à chuva (até às 6h00).Ao início da manhã desta sexta-feira, o mapa do instituto mostrava apenas três distritos a verde, ou seja, sem avisos relativos às condições do tempo: Viseu, Vila Real e Bragança.Entretanto, o IPMA alertou também para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado. O Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas por esta depressão, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento.A nota refere ainda que haverá "vento forte de sudoeste", prevendo-se que as rajadas atinjam valores de 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas."A agitação marítima associada ao Fabien irá também fazer-se sentir na costa ocidental, em especial no litoral norte", acrescentou a nota.Contudo, prevê-se que os efeitos da depressão Fabien não apresentem em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, "em particular em termos de vento e com mais significado em termos de precipitação".Estas depressões que atingem a Península Ibérica estão a provocar o vento muito forte que se faz sentir em Portugal e Espanha desde quinta-feira à noite. O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.Às 8h00 desta sexta-feira deverão ser retomadas as buscas de uma pessoa que está desaparecida desde a noite de quinta-feira em Castro Daire, devido ao mau tempo. Uma informação adiantada à Antena 1 pelo Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a Proteção Civil, trata-se do tripulante de uma máquina retroescavadora que ia a circular quando houve um deslizamento de terra que terá empurrado a máquina. Este acidente ocorreu na estrada nacional em Ribolhos, Castro Daire. A via está cortada.Ainda em Viseu uma pessoa morreu depois da derrocada de uma casa em Castro Daire. Uma outra pessoua perdeu a vida em Canha, no concelho do Montijo. Uma queda de árvore provocou o despiste de um camião e a morte do condutor.O comandante Rui Laranjeira, da Proteção Civil, fez o último balanço das ocorrências até às 23h00 de quinta-feira.Há ainda meia centena de desalojados.Em Águeda uma família teve de ser realojada devido às inundações que se fizeram sentir.O presidente da autarquia, Jorge Almeida, fez ainda um ponto e situação onde admitiu que apesar de tudo ter acalmado existem estradas cortadas.Também regressou ao normal a circulação na linha entre Pinhal Novo e Palmela.Na Linha do Vouga a circulação ferroviária está suspensa entre Massinhata e Cernada.Na Linha do Minho uma árvore caiu sobre uma catenária e a circulação de comboios entre Ermesinde e Contumil está a ser feita em apenas por uma via.Na cidade do Porto, ficou restabelecida desde as 23h00 de quinta-feira a circulação do Metro entre as estações da Levada e de Fânzeres, em Gondomar.A energia foi também afetada: 157 linhas de alta e média tensão ficaram avariadasA porta-voz da EDP admitiu a existência de uma situação difícil.Fernanda Bonifácio, porta-voz da EDP, que admitiu a possibilidade de um reforço das equipas. A última informação dava conta da existência de 1200 operacionais no terreno.Segundo um comunicado da elétrica, Santarém, Coimbra, Viseu e Leiria eram às 23h00 de quinta-feira os distritos mais afetados.Telefonar também ficou mais difícil. As comunicações estão a ser afetadas.A Vodafone tem o serviço de rede móvel indisponível em algumas regiões do Centro e Norte do país devido a falhas de energia elétrica. Uma informação avançada à agência Lusa por fonte oficial da Vodafone.A NOS diz que a passagem da depressão Elsa teve um impacto ligeiro nos serviços da empresa com maior intensidade na região Norte durante a manhã de quinta-feira.A Altice diz que tem mais de 500 técnicos no terreno e que já recuperou uma grande percentagem dos clientes afetados.