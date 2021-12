Ministro Eduardo Cabrita solicitou demissão ao primeiro-ministro

"Entendi solicitar hoje a exoneração das minhas funções de ministro da Administração Interna ao senhor primeiro-ministro", anunciou Eduardo Cabrita aos jornalistas numa conferência de imprensa esta sexta-feira.

“Mais do que ninguém lamento essa trágica perda irreparável e a minha solidariedade vai para família da vítima", disse o ministro, referindo-se ao trabalhador da autoestrada A6 que foi atropelado pelo carro onde seguia Cabrita, em junho deste ano.



O carro do ministro circulava a 166 quilómetros por hora, quando o máximo em autoestrada é de 120 quilómetros/hora. O local em causa estava assinalado como estando em obras.

"Desde então, foi com grande sacrifício pessoal que verifiquei com estupefacção o aproveitamento político que foi feito de uma tragédia pessoal”, acrescentou Cabrita. "", prosseguiu.. De acordo com a acusação, o arguido conduzia "em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução".