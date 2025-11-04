Morte de grávida. Hospital Amadora-Sintra só agora contactou a família

Quatro dias depois da morte de Umo Cani e depois de questionado pela RTP, o Hospital Fernando da Fonseca refere agora que “já contatou a família da utente para apresentar sentidas condolências”.



O hospital manifestou ainda a sua disponibilidade “para prestar todo o apoio psicológico que for entendido como necessário”.



Sobre a queixa-crime que a família vai apresentar contra o hospital, o Amadora-Sintra não prestou declarações, justificando com os vários inquéritos que estão abertos.





A mulher de 36 anos e de nacionalidade guineense deu entrada no hospital na madrugada de sexta-feira já em paragem cardiorrespiratória. Estava grávida de 38 semanas e tinha estado na quarta-feira numa consulta de rotina, tendo sido mandada para casa.





No dia seguinte de madrugada, a grávida entrou em paragem cardiorespiratória e não sobreviveu. A RTP apurou que a causa de morte terá sido um enfarte.





No sábado, o bebé, que estava internado nos cuidados intensivos desde que nasceu, acabou por não resistir e perder também a vida.