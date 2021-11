Mulher de João Rendeiro detida pela PJ

Os inspetores foram preparados com um mandado de detenção dirigido a Maria de Jesus Rendeiro, por terem considerado, mas também “para a aquisição e conservação da prova e para a descoberta da verdade”.Depois de João Rendeiro ter, em setembro, fugido do país e estar agora em parte incerta, a sua mulher acaba detida e será apresentada, no prazo de 48 horas, “a primeiro interrogatório judicial com vista à aplicação de medidas de coação adequadas”.A PJ esteve também, durante a manhã, a realizar, presidente da Antral, no âmbito do caso de João Rendeiro.

As diligências estenderam-se ainda à residência do filho de Florêncio de Almeida, que foi motorista de João Rendeiro durante vários anos. Estas buscas estão relacionadas com suspeitas de relação entre a família do presidente da Antral e a família de João Rendeiro na aquisição de imóveis.





Ambas as residências da família Almeida localizam-se na zona de Santos-o-Velho, em Lisboa. Os inspetores procuraram documentação que pudesse servir de prova para o processo.







O Ministério Público avançou entretanto que foram nove os mandados de busca domiciliária e oito os de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa e Cascais.



“Tais mandados foram emitidos no âmbito de inquérito a correr termos no DCIAP e que tem por objeto, entre outros, a prática de crimes de branqueamento e de descaminho, relacionados com fundos que se suspeita terem sido retirados do Banco Privado Português, assim como com as obras de arte apreendidas a João Rendeiro no âmbito de processo no qual se encontra condenado”.







Algumas das suspeitas estão relacionadas com a possibilidade de crime de branqueamento de capitais. Florêncio de Almeida poderá ter atuado como "testa de ferro" do ex-presidente do Banco Privado Português. Também o filho, Florêncio Correia de Almeida, estará envolvido. A compra e venda de imóveis agora sob suspeita foi um tema alvo de várias reportagens do programa Sexta às 9, da RTP.Algumas das suspeitas estão relacionadas com a possibilidade de crime de branqueamento de capitais.Também o filho, Florêncio Correia de Almeida, estará envolvido.





Segundo o MP, “a operação desencadeada visa a recolha da prova dos factos e a recuperação de produto do crime”. A investigação dirigida pelo DCIAP conta com a colaboração dos inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, assim como da Autoridade Tributária.

A “teia” entre família de Rendeiro e de Florêncio de Almeida

Em 2015, João Rendeiro terá vendido uma propriedade em Campo de Ourique, uma casa que foi herança de família, a quase três vezes abaixo do preço de mercado. Mas, na verdade, Florêncio de Almeida pode não ter pago nada por esta casa.



Na escritura de compra e venda consta apenas que João Rendeiro “recebeu” 503.500 euros.



Três anos depois, mais concretamente a 11 setembro de 2018, o casal, Florêncio Almeida e Dolores Correia doaram parte desta casa ao filho, Florêncio Correia de Almeida.



Dias depois, a 19 de setembro de 2018, Florêncio Correia de Almeida vende a casa de Campo de Ourique à Turtle Quotidian por cinco vezes o valor a que o pai tinha comprado o mesmo imóvel a João Rendeiro. Em três anos, este negócio permitiu que a família Florêncio encaixasse 1 milhão 166 mil 470 euros.



Essa quantia terá servido para comprar uma propriedade no Alentejo, mas também para comprar um apartamento na Quinta Patino. A 18 de dezembro de 2020, o motorista cedeu o direito de usufruto do apartamento por 15 anos à mulher de João Rendeiro, mediante o pagamento de 200.976 euros.







(em atualização)