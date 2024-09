OE2025. Montenegro diz que proposta do PS é "radical" e promete contraproposta

Há uma garantia que Luís Montenegro deixa: o Governo não abdicará “daquilo que é a nossa política económica” e garante que o IRC “é peça angular”.





O primeiro-ministro prometeu ser “contido” sobre a reunião com Pedro Nuno Santos, mas acusa o PS de apresentar uma proposta para o Orçamento do Estado que “é radical e inflexível porque quer fazer substituir o programa do governo pelo programa do partido socialista”. Portanto, defendeu que "todos temos de ceder e colocar o interesse nacional à frente de qualquer outro interesse, incluindo à frente de algumas das nossas ideias". No fim lembrou que "em democracia quem governa é o Governo e há uma contradição quando quem quer governar é a oposição".







Na Cimeira do Turismo, Luís Montenegro insistiu que “a descida dos impostos é condição para termos um país mais produtivo”. No entanto, comprometeu-se a extrair, das propostas socialistas, o que for possível e "tentar aproveitar parte daquilo que é proposto, com a legitimidade democrática que o Partido Socialista também tem".







Assim sendo, o chefe do Governo anunciou que vai entregar "uma contraproposta” ao PS, na próxima semana, num “esforço de aproximação " de posições.





Declarações do primeiro-ministro, que não quis responder às perguntas dos jornalistas, no discurso de encerramento da VII Cimeira do Turismo Português, no Palácio Nacional de Mafra.