"Ordem na casa". Partidos reagem a declarações da ministra da Justiça sobre PGR

"Isso implica que tenhamos um sistema de Justiça a funcionar bem, de forma saudável, com confiança", repetiu.

E, reforçando a opinião de Rita Júdice, acrescentou:Sobre as mesmas declarações da ministra da Justiça, numa entrevista à Rádio Observador, o Chega admitiu querer ouvir a governante., afirmou o líder do Chega em declarações aos jornalistas no parlamento.Na mesma intervenção, André Ventura indicou que o seu partido vaiO presidente do Chega acusou ainda Rita Alarcão Júdice de ter utilizado expressões “claramente antidemocráticas, claramente condicionadoras”, que “qualquer ditador do século XX usaria”, e que “violam o princípio da separação de poderes”, e concluiu que a governante quis dizer que o Governo vai “pôr o Ministério Público sob domínio, sob comando”., defendeu.André Ventura disse também que “o Chega nunca se oporá a que ninguém seja ouvido no Parlamento”, e que não inviabiliza a audição da atual procuradora-geral da República desde que “não seja para ameaçar, para condicionar ou para questionar sobre processos concretos, porque seria uma violação flagrante da separação de poderes”.Também em declarações aos jornalistas,Mariana Mortágua recordou o requerimento apresentado pelo Bloco para ouvir a atual procuradora, Lucília Gago, no Parlamento e criticou-a por, durante o seu mandato, não ter tido “um momento de comunicação e de transparência face às decisões do Ministério Público”, lembrando o “acumular de situações que têm a ver com fugas de informação” e “fugas ao segredo de justiça”., afirmou Mariana Mortágua, acrescentando que esta "deve ser sempre respeitada".

O que está em causa, segundo a líder parlamentar, é que "a procuradora atual possa explicar as decisões que foi tomando ao longo do seu mandato".

O BE exige à PGR, continuou, "que tenha uma política de transparência e de comunicação e que possa explicar (...) as escolhas que tem vindo a fazer ao longo do seu mandato".No mesmo sentido,Pelo PAN, a deputada defendeu que o nome do sucessor de Lucília Gago deve ser discutido na Assembleia da República num debate

Inês Sousa Real abordou ainda as palavras da ministra da Justiça, mostrando compreensão com a "frustração" de Rita Alarcão Júdice relativamente à atuação do Ministério Público, mas sublinhou que esta "deverá ser sempre uma atuação livre de qualquer ingerência política".







o próximo procurador-geral da República deve ter capacidade de comunicação, mas também contribuir para a "dignificação da Justiça", para eliminar "ambiente de crispação" e exercer funções "em linha com a Constituição".



Rita Alarcão Júdice admitiu que há uma "certa descredibilização" do Ministério Público e quer que o próximo procurador-geral da República inicie “uma nova era” e “ponha ordem na casa”.



Em entrevista ao programa ‘Justiça Cega’, da Rádio Observador, a ministra garantiu que o Governo não tem dúvidas sobre o perfil para o novo procurador-geral, que terá de ser de liderança. Recusou-se a comentar o trabalho da atual procuradora-geral da República, Lucília Gago, que foi indicada por António Costa e nomeada por Marcelo Rebelo de Sousa, mas diz que o Governo quer iniciar “uma nova era”.