Perto de 6.500 clientes da E-Redes ainda aguardam regresso da eletricidade

O termo “clientes” refere-se a “pontos de entrega de energia”, incluindo casas, empresas e estabelecimentos comerciais.



A identificação de áreas críticas com maior exposição a incêndios rurais ou fenómenos meteorológicos extremos e a avaliação comparativa de soluções técnicas serão objetos deste trabalho.



Cerca de 6.500 clientes da E-Redes nos municípios mais atingidos, no final de janeiro, pela depressão Kristin, permaneciam sem abastecimento de energia elétrica ao início da manhã desta quinta-feira.O balanço até às 7h00 foi avançado pela empresa, que ainda assim assinala uma diminuição no número de clientes privados de eletricidade – na véspera, eram perto de 7.600.A E-Redes enfatiza que se mantém concentrada na reposição integral do serviço eO Governo, através do Ministério do Ambiente, propôs-se, na quarta-feira, pôr em marcha umEm comunicado, o gabinete de Maria da Graça Carvalho garantiu mesmo que, no espaço de 180 dias, “estará feira a análise do custo-benefício das diferentes soluções, uma estimativa dos investimentos necessários e um plano faseado de implementação”.Em análise vão estar, em concreto,Deverão ainda ser estabelecidos o cálculo dos investimentos e uma proposta de adaptação metodológica de instrumentos de planeamento, a integrar nos próximos ciclos do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte e do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Distribuição.Do estudo terão de resultar um plano faseado de implementação, com indicação de prioridades, a calendarização indicativa e a definição de fontes de financiamento.A titular da pasta do Ambiente sublinhou que o planeamento e a implementação das redes de abastecimento de eletricidade “têm de garantir a segurança, fiabilidade e a qualidade do serviço”., vincou.