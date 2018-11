10h04 – PSP já esperava o momento de tensão



O Comandante distrital da PSP de Setúbal, Viola Silva, afirmou à RTP que a polícia estava “à espera, a PSP montou o policiamento sabendo que havia muita tensão da parte dos trabalhadores, como é normal”.





“Estávamos à espera e agimos em conformidade. Com muita calma ponderação e serenidade (…) Nós temos de manter a ordem pública foi isso que nós fizemos, com respeito por todos”, frisou.



Segundo o Comandante distrital da PSP de Setúbal, as forças de segurança tinha “duas hipóteses quando eles tentaram forçar a barreira. Usar logo a força e isso nós não queríamos e evitámos ao máximo usar a força. Se a PSP usasse logo a força estaríamos agora com pessoas feridas (…) e a outra com calma”.



“Resolveu-se o problema, o autocarro passou. Não há ninguém magoado, não há nenhum detido. Eu prefiro a hipótese de não violência do que a parte da violência”,



09h37 – Ambiente mais calmo no Porto de Setúbal



O ambiente no Porto de Setúbal acalmou depois de os manifestantes terem sido retirados da estrada que dá acesso às instalações.



A PSP vai manter-se no local ao longo do dia, de forma a garantir a segurança dos estivadores de outros portos que foram contratados para carregar o barco que vai transportar as 2000 viaturas da Autoeuropa.



Os trabalhares precários do Porto de Setúbal não vão desmobilizar e vão manter-se no local.



“Durante o tempo em que esta vergonha estivar a acontecer vamos continuar aqui”, afirmou António Mariano à RTP.







09h36 – Autocarro entra nas instalações



O autocarro com trabalhadores contratados conseguiu entrar nas instalações do Porto de Setúbal.



A PSP conseguiu separar os trabalhadores que protestaram de forma pacífica ao longo de quase hora e meia.



Não houve recurso a violência nem detenções.

09h00 – Manifestantes aguardam que a PSP os vá buscar



Os estivadores estão a ser retirados um a um do meio da estrada.



Apenas os primeiros a ser retirados ofereceram resistência.





08h54 – Manifestantes deitados na estrada



Os estivadores que estão em protesto estão deitados no chão, no meio da estrada, para impedir a passagem do autocarro.



A PSP começa a retirar um a um os estivadores de forma a desimpedir a entrada do Porto de Setúbal.









08h48 – Polícia tenta desimpedir a via



Depois de falarem com os estivadores que estão em protesto, a PSP sem sucesso. O Corpo de Intervenção começou a fazer barreiras para os retirar.



A comissária da PSP afirmou que o estão a tentar fazer “da forma o mais serena possível. Vamos ver se os manifestantes colaboram connosco”.



08h38 – "Autocarro tem que passar"



A Comissária da PSP, Maria do Céu, afirmou à RTP que o “autocarro tem que passar e vamos de seguida proceder a essa situação”.



“Literalmente será mesmo retirada as pessoas do meio da estrada. Visto que estão a ocupar a via pública e o autocarro tem que passar”, acrescentou.





Os estivadores do Porto de Setúbal estão sentados na estrada para impedir a entrada do autocarro.



Segundo a comissária, a PSP estava preparada “para este cenário, como é lógico. Porque numa situação destas todos os cenários são possíveis”.



08h37 – Nas manifestações nunca está tudo previsto



António Mariano, do sindicato dos estivadores, afirmou à RTP que “nas manifestações nunca está tudo previsto”.



“As pessoas estão revoltadas com o que está aqui a acontecer. A senhora ministra que dizia que defendia estes trabalhadores devia estar aqui hoje a dar a cara”, acrescentou.



“Ela e os criminosos que estão dos patrões que estão à frente deste processo é que deviam estar aqui a dar a cara às camaras, a dizer o que é que contrataram. Não têm dinheiro, não têm contratos para dar a estes trabalhadores há 20 anos e agora deram 500 euros para aqueles gajos que estão dentro do autocarro, que nem sabem ao que vinham”, acusou.



António Mariano frisa que com esta situação “estão a atirar trabalhadores contra trabalhadores. E deviam ter vergonha do que fizeram”.



“Muito calmos estão eles e eu. Que vou tentar manter-me calmo”, rematou.



08h37 – Polícia tenta que autocarro passe



A PSP está a tentar criar uma barreira para que o autocarro possa entrar no Porto de Setúbal.



Os trabalhadores que estão em protesto estão sentados em frente ao autocarro.





08h15 - Protestos começaram quando chegou autocarro com “fura-greves”





Os confrontos começaram quando chegou ao terminal Ro-Ro um autocarro com estivadores provenientes de outros portos nacionais que vão substituir os trabalhadores do Porto de Setúbal.







O Corpo de Intervenção da PSP, que estava de prevenção, chegou entretanto ao local e realizou um cordão de segurança.





Os trabalhadores que iam substituir os que estão em protesto estão retidos dentro do autocarro.



O autocarro chegou ao Porto de Setúbal acompanhado por uma carrinha de intervenção da PSP.

Os estivadores estão em greve desde o dia cinco de novembro, querem a integração nos quadros de todos os precários.