Portugal vai comprar 38 milhões de vacinas contra a Covid-19

Sobre a proposta do coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid de adiar a toma da segunda dose da vacina, a ministra da Saúde adianta que essa mudança já está a ser estudada.Quanto à vacina da gripe, Marta Temido anunciou que o Governo vai reforçar as quantidades a comprar este ano, tendo em conta o aumento da procura registado no ano passado.Nesta entrevista à Agência Lusa, a ministra reconheceu também que é preciso recuperar a atividade nos centros de saúde e, para isso, vão ser criados incentivos.São declarações da ministra da Saúde em entrevista à Agência Lusa na véspera de passar um ano sobre o anúncio dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal.A ministra considera ser cedo para saber o que se passou nesta terceira vaga da pandemia.