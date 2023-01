Professores marcham pela escola pública em Lisboa

Os professores voltam este sábado a manifestar-se em Lisboa, numa marcha convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação em defesa da escola pública e contra as propostas de alteração aos concursos. Acompanhamos aqui, ao minuto, a ação de protesto.

Mais atualizações

16h46 - "É histórico". S.T.O.P. assinala mobilização de docentes e critica autoridades



Ouvido pela RTP, durante a marcha de protesto dos professores em Lisboa, André Pestana, dirigente do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, denunciou o que descreveu como fiscalizações das autoridades a docentes que se dirigiam à capital.



16h28 - Balanços e relatos divergentes



A PSP apontou, cerca das 16h00, a estimativa de mais de 20 mil pessoas na marcha desta tarde em Lisboa, mas o S.T.O.P. adianta que serão já 100 mil.



Há também relatos de vários autocarros a ser submetidos a fiscalização por parte da GNR e da PSP, impedindo-se assim que mais professores se juntem aos protestos em Lisboa. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana afiança que tal "não corresponde à verdade".



"Não corresponde à verdade as alegações que estas operações visam as deslocações de professores e que é pretensão dificultar este movimento, atendendo a que as fiscalizações são completamente aleatórias".



Também a PSP veio desmentir "categoricamente" ter fiscalizado veículos em que os manifestantes se fizeram transportar. E agradeceu "a forma civilizada como os professores estão a exercer o seu direito de manifestação".



16h18 - Costa confiante em acordo com sindicatos de professores



António Costa ainda acredita num acordo com os sindicatos dos professores. E garante que as negociações continuam na próxima semana.



Na reunião da Comissão Nacional do PS, o secretário-geral socialista defendeu um novo modelo para a carreira docente, que evite professores deslocados.



16h02 - Avenida da Liberdade repleta de professores em protesto



15h55 - Mais de 20 mil professores na marcha



A estimativa é avançada à agência Lusa pela oficial da PSP responsável pelo policiamento da concentração e da marcha dos professores.



15h37 - Serviços mínimos?



Na véspera desta manifestação, o ministro da Educação deu uma conferência de imprensa para garantir que o Governo continua aberto a negociar.



João Costa afirmou que as greves estão a ter consequências mínimas para os professores e impacto máximo para alunos e famílias. Camila Vidal - Antena 1



E o Governo não descarta também vir a pedir serviços mínimos.



15h15 - Marcha em curso

A marcha dos professores percorre, a esta hora, a Avenida da Liberdade rumo à Praça do Comércio.





15h10 - Vozes de protesto



Ouvem-se tambores e de buzinas na praça do Marquês de Pombal, onde os professores erguem lenços brancos para dizer "adeus ao senhor ministro". Empunham também cartazes a reclamar dignidade na profissão, em defesa da escola pública e pelo acesso ao topo das carreiras.



"Ministro, escuta, a escola está em luta", "não à municipalização" e "unidos pela educação" são palavras de ordem desta concentração.



14h45 - Bloco de Esquerda presente na marcha



Em declarações aos jornalistas, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou que "a forma como Partido Socialista tem tratado a escola é inaceitável".



O sindicato espera chegar ao Terreiro do Paço com 50 mil pessoas integradas na manifestação desta tarde."Nós não somos radicais", afirmou o dirigente sindical André Pestana, face às críticas da tutela.

Presente na concentração, a dirigente do partido Pessoas-Animais-Natureza Inês de Sousa Real mostrou-se solidária com os docentes.As equipas de reportagem da RTP mostraram os primeiros instantes da ação de protesto convocada pelo S.T.O.P., ao início da tarde deste sábado.Começa por esta hora, em Lisboa, a manifestação de professores. Esperam-se 50 mil pessoas no protesto nas ruas da capital.A concentração tem lugar no Marquês de Pombal e a marcha de protesto segue, em seguida, até à Praça do Comércio, em Lisboa.Pouco antes do início da concentração, a RTP ouviu os argumentos de professores na praça do Marquês de Pombal.Esta é uma manifestação convocada pelo S.T.O.P - Sindicato de Todos os Profissionais da Educação e é a segunda no espaço de um mês. A estrutura sindical espera que docentes, não docentes, pais, alunos e profissionais de outros sectores participem na ação de protesto, que visa contestar as propostas de alteração aos concursos e defender a escola pública.A marcha tem lugar num contxto de forte contestação dos docentes, que estão em greve desde 9 de dezembro. A paralisação foi alargada até final de janeiro.