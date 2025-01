PS/Madeira vai reeleger Paulo Cafôfo na presidência

A votação decorre entre as 10h00 e as 22h00, em 17 locais distribuídos por todos os concelhos da região.O executivo foi derrubado em 17 de dezembro com a aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega, que a justificou com as diferentes investigações judiciais envolvendo o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, e quatro secretários regionais, todos constituídos arguidos.Depois de convocar o Conselho de Estado, em 17 de janeiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento madeirense e convocou novas eleições regionais em março.