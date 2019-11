PSP e GNR em protesto nas ruas de Lisboa

Foto: Rafael Marchante - Reuters

As forças de segurança estão a manifestar-se esta quinta-feira em Lisboa. PSP e a GNR esperam que seja o maior protesto de sempre. As associações sindicais esperam milhares de profissionais na contestação. A ação começou no Marquês de Pombal e vai terminar frente à Assembleia da Republica.

14h12 – Iniciativa Liberal presente no protesto



O deputado do Iniciativa Liberal deslocou-se ao Marquês de Pombal para manifestar a solidariedade com “as reivindicações das Forças de Segurança”.



João Cotrim de Figueiredo “a função de soberania de assegurar a ordem pública é absolutamente fundamental”.



“Sem isso não há liberdades individuais”, acrescentou.



14h09- PCP solidário com agentes das Forças de Segurança



António Filipe afirmou à repórter Rita Marrafa de Carvalho que é importante estar um representante do PCP no protesto.



“Consideramos que é justo o descontentamento dos profissionais. Porque de facto os problemas têm vindo a suscitar ao longo dos anos ao Governo não têm obtido resposta”, afirmou o dirigente comunista.



António Filipe recordou que os profissionais da PSP e da GNR têm uma “ação mioto meritória”, mas “depois não há o devido reconhecimento para as longas horas de trabalho a que são submetidos”.



“O Governo não tem olhado para isso com a necessária atenção”, rematou.



A PSP e a GNR exigem a rápida resolução dos problemas que ficaram por resolver na anterior legislatura. Em particular, o aumento dos salários e a atualização dos suplementos. Reivindicam ainda o pagamento de um subsídio de risco e mais e melhor equipamento de proteção policial.







Vários elementos da PSP e GNR juntam-se na rotunda do Marquês de Pombal antes do início da manifestação.





PSP e GNR querem que seja o maior protesto de sempre.

O trânsito entre o Marquês de Pombal e São Bento está com fortes restrições. O protesto vai passar pelas Rua Braamcamp, Avenida Alexandre Herculano, Largo do Rato e Rua de São Bento.







A manifestação é organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR).











O chamado Movimento Zero, que não está ligado a nenhum sindicato nem organização, pode ser difícil de controlar, admite.

Sob o lema “Tolerância Zero” afirmam-se desrespeitados e humilhados com a degradação da profissão.

Em declarações à RTP afirmam que "imperativo estar presente na manifestação", porque se sentem "maltratados e desapoiados pelo sistema político".



Da cidade do Porto partiram, ao início da manhã, em dois autocarros, cerca de 700 elementos das duas forças de segurança rumo a Lisboa.



Garantem que chegaram ao limite e que o lema "Tolerância Zero" é para ser levado à letra.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje, questionado sobre a manifestação de profissionais da PSP e da GNR, que esse é "um direito legítimo dos portugueses", que "deve ser encarado com serenidade".





O trânsito na Calçada da Estrela está cortado e a circulação do elétrico 28 está suspensa.Ontem, a PSP isolou a zona da Assembleia da República, com barreiras metálicas e blocos de betão, para impedir o acesso dos manifestantes às escadarias do Parlamento.A medida de segurança da PSP é uma forma de travar acessos à escadaria, trazendo à memória a tensão vivida a 21 de novembro de 2013. Na altura, a invasão da escadaria do Parlamento colocou peito a peito polícias contra polícias, quando os manifestantes furaram o cordão policial.