PS/Viana do Castelo diz que mudanças na ULSAM ignoram "excelentes resultados"

"De nada valeram os indicadores assinaláveis, dignos de registo no todo nacional do Serviço Nacional de Saúde [SNS] [...], o governo acaba de substituir a equipa que conseguiu ao nível dos Cuidados de Saúde Primários aumentar a taxa de utentes com médico de família para os 97,2%, ultrapassando a média nacional que se fica pelos 84%", assinala a Federação Distrital do PS de Viana do Castelo, em comunicado.

Os socialistas destacam que estes indicadores "foram ignorados pelo atual governo, numa clara insensibilidade para com as práticas de boa gestão hospitalar e, mais do que isso, para com os utentes do SNS no Alto Minho", numa decisão "inquietante e muito poderá prejudicar os cuidados de saúde de todos os alto minhotos".

"É, pois, com muita preocupação e apreensão que o PS de Viana do Castelo vê esta mudança que acaba com um período de estabilidade e com resultados", diz a distrital.

Para os socialistas de Viana do Castelo, a atual equipa "deixará a presidência do conselho de administração um ano e um dia depois de ter assumido o cargo, numa decisão do Conselho de Ministros que ignorou outros aspetos, como os ganhos substanciais traduzidos também pelo aumento em 3% das consultas presenciais, da mesma forma que também cresceram os domicílios médicos em 5,1%".

"Mas não ficam por aqui os excelentes resultados da equipa até agora liderada por João Porfírio Oliveira, que no seu currículo também havia tido os melhores desempenhos quando foi presidente do conselho de administração do hospital de Braga", diz o PS.

De acordo com os socialistas, a administração que está "ainda em funções porque ainda não recebeu qualquer comunicação formal", conseguiu que, no Hospital Santa Luzia, em Viana do Castelo, "se tenha registado o aumento em 4% nas primeiras consultas, bem como o aumento de 5% de intervenções cirúrgicas".

"A título de exemplo das boas práticas do Hospital Santa Luzia, desde que a anterior administração tomou posse em final de janeiro de 2024, todos os doentes oncológicos têm recebido tratamento dentro dos prazos estabelecidos, da mesma forma que os serviços de Obstetrícia e Ginecologia melhoraram e com um aumento de 2% dos partos na região do Alto Minho", acrescenta o PS.

O Governo aprovou na quinta-feira, em reunião do conselho de ministros, os nomes do novo conselho de administração da ULSAM, que será presidido por José Cardoso, substituindo de João Porfírio Oliveira.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima

Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.

Em todas aquelas estruturas trabalham mais de 2.500 profissionais, dos quais cerca de 500 médicos e mais de 800 enfermeiros.