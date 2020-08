Reitores e federações académicas aplaudem alternativa a residências universitárias

É uma alternativa às tradicionais residências, que vão ter menos capacidade, devido à necessidade de distanciamento em altura de pandemia. Em declarações à Antena 1, Fontainhas Fernandes considera que a intenção é boa, mas podem existir outras soluções para este desafio.O presidente do Conselho de Reitores diz que as instituições de Ensino Superior estão a preparar-se há bastante tempo para esta situação. E foi devido ao trabalho que fizeram e aos fundos de emergência que adiantaram que não houve praticamente abandono escolar por razões económicas.Fontainhas Fernandes lembra que as universidades estão a ter uma perda drástica de receitas ao nível da ação social como o alojamento, mas também ao nível alimentar, devido ao facto das aulas presenciais terem sido reduzidas ao mínimo desde março.Quanto ao alojamento em hostels e pousadas, também o presidente da Federação Académica do Porto vê com bons olhos este plano do Executivo.