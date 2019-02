Requisição civil. Enfermeiros chamados a cirurgias estéticas

Foto: Carlos Garcia Rawlins - Reuters

Liftings, abdominoplastias, lipoaspirações - em causa estarão pelo menos três cirurgias estéticas realizadas esta quarta-feira no Hospital de São João, com uma equipa de enfermeiros a cumprirem requisição civil.



Em contrapartida, denuncia o Sindicato, terão sido canceladas no mesmo dia, várias cirurgias de carácter prioritário.



Questionámos o Hospital de São João, no Porto, que, numa breve resposta, por email, apenas nega esta última informação, afirmando que "os casos P3 e P4 de maxilo-facial foram efetivamente operados de acordo com o agendamento efetuado."



Sobre o eventual recurso a enfermeiros para cirurgias estéticas e não prioritárias, não é feito qualquer comentário.



Mas as críticas do sindicato, estendem-se a outros hospitais, "por exemplo situações de oncologia que são adiadas para fazer fístulas, joanetes ..."



Confrontado pela RTP, o Ministério da Saúde não reagiu para já a estas denúncias.