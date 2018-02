Retomados os interrogatórios aos cinco detidos da Operação Lex

RTP01 Fev, 2018, 10:39 / atualizado em 01 Fev, 2018, 11:21 | País

Entre os cinco detidos estão os advogados Jorge Barroso e Santos Martins, incluindo o filho deste jurista e Octávio Correia, um oficial de justiça, que passaram a noite no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária. Entre os detidos está também Rita Figueira, que se encontra no Estabelecimento Prisional de Tires. Trata-se de uma ex-mulher de Rui Rangel, o juiz desembargador que é peça central nesta investigação.



À entrada para os interrogatórios no Supremo Tribunal de Justiça, os advogados dos arguidos recusaram falar do processo, à exceção de Manuel Teixeira, advogado do arguido Bernardo Santos Martins, filho do advogado Santos Martins, que informou que os interrogatórios de ontem foram apenas para formalizar a identificação dos arguidos.



Questionado sobre se os interrogatórios ontem interrompidos ficariam concluídos hoje, o advogado Manuel Teixeira indicou que isso dependeria da vontade dos arguidos em prestar ou não declarações, sendo que o arguido que defende quereria prestar declarações.



O advogado criticou ainda a forma como o processo está a ser conduzido, uma vez que a apresentação das razões que levaram à sua constituição como arguidos e à sua detenção aconteceu apenas na quarta-feira à noite, às 20h30. Manuel Teixeira diz que o documento com cerca de 200 páginas permitiu "confirmar tudo o que tem sido dito na comunicação social desde terça-feira de manhã".Alguns dos principais envolvidos nesta operação encontram-se em liberdade. À saída de casa esta manhã, Luís Filipe Vieira, recusou-se a responder às perguntas dos jornalistas. Apesar das insistências do advogado do presidente do Benfica, a Procuradoria-Geral da República confirmou na quarta-feira que o líder desportivo é um dos 12 arguidos deste processo, que advém de uma certidão retirada da Rota do Atlântico.Junto ao Tribunal da Relação em Lisboa, a RTP não conseguiu confirmar a presença de Rui Rangel. A menos que o Conselho Superior da Magistratura decida em plenário a suspensão do juiz desembargador, este pode continuar a exercer funções até que seja proferido um despacho de acusação e marcada a data de julgamento, como indica o Estatuto dos Magistrados.Segundo revela o, a juíza desembargadora Fátima Galante, com o mesmo estatuto do ex-marido Rui Rangel, estaria a uma semana de ser promovida como juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, a categoria máxima na carreira.Os dois juízes desembargadores vão ser ouvidos no Supremo Tribunal de Justiça a 8 de 9 de fevereiro. As diligências estão a cargo de Pires da Graça, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, escolhido como juiz de instrução deste caso.