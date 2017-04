Sarampo em Portugal: maior parte dos casos confirmados em pessoas não vacinadas

RTP 19 Abr, 2017, 19:28 / atualizado em 19 Abr, 2017, 19:29 | País

De acordo com um comunicado assinado pelo diretor-geral da Saúde, Francisco George, com a atualização dos números do sarampo, foram notificados "46 casos de sarampo, dos quais 21 confirmados e 15 em investigação. Nos restantes 10 casos foi já excluído o diagnóstico de sarampo".

Em relação aos casos confirmados, a maioria (57%) não apresentam registo de vacinação (12 casos).

A maior parte dos casos ocorreu em adultos com idade superior a 20 anos (13 casos). Registaram-se ainda quatro casos em crianças com idade inferior a 1 ano e três casos no grupo etário dos 1 a 4 anos.

Nove dos casos registados são profissionais de saúde, entre estes dois sem registo de vacinação, indica o comunicado da DGS.

Dos 21 casos confirmados, 13 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, sete na região do Algarve e um caso na região norte.

C/ Lusa