SIRESP. Relatório de grupo de trabalho motiva críticas a Governo e PPP

Carlos Santos Neves - RTP27 Jun, 2019, 21:36 / atualizado em 27 Jun, 2019, 21:37 | País

Bloco de Esquerda, PCP, PSD e CDS-PP insistiram na exigência de esclarecimentos sobre a aquisição, pelo Estado, de 100 por cento da sociedade do SIRESP aos operadores privados, Altice e Motorola, por sete milhões de euros.



Os comunistas são favoráveis ao domínio do Estado sobre o SIRESP. Mas não deixam de recordar a parceria público-privada que geriu até agora o sistema, por iniciativa de governos do PS e do PSD e CDS-PP. E o relatório do grupo de trabalho, revelado nas páginas da edição desta quinta-feira do jornal Público, “reforça e comprova” o pensamento do PCP, segundo o deputado Jorge Machado.



A deputada bloquista Sandra Cunha recordou, por seu turno, que o partido se pronunciou por “uma nacionalização com tempo”, reclamando mais explicações por parte de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e de Álvaro Novo, o secretário de Estado do Tesouro.



António Nabo, Carlos Valente – RTP

“Muito mais resistente”

Soraia Ramos, Paulo Jorge, Sara Cravina - RTP

O presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, considerou que o relatório do grupo de trabalho “mostra um profundo desconhecimento e até mesmo alguma ignorância”.

c/ Lusa



O Estado, fez notar a deputada do Bloco, despendeu nos últimos anos perto de meio milhão de euros, sendo que o relatório do grupo de trabalho do SIRESP recomenda agora “mais 20 a 25 milhões” de investimento na modernização da rede.Pelo PSD falou Emília Cerqueira, que exigiu também mais esclarecimentos do Executivo, embora o líder social-democrata, Rui Rio, tenha admitido que a aquisição do SIRESP para a esfera do Estado constituiu um gesto “de coragem”. Importa explicar “os custos efetivos” desta operação e, desde logo, o valor que sairá dos cofres públicos até que a PPP se esgote, no próximo ano, vincou a deputada laranja.Já o líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, apontou o que considerou ser uma “enorme desorientação” do Governo nesta matéria a partir de 2017, quando o SIRESP falhou e pôs “em causa a segurança de pessoas e bens”.Nas conclusões do relatório do grupo de trabalho, estima-se que o SIRESP “já foi pior, mas não é seguro”, designadamente em “situações extraordinárias”, e refere que as estruturas da rede são “muito vulneráveis”. Razão pela qual o painel sugere melhorias que poderão acarretar “um investimento de entre 20 a 25 milhões de euros”.No Parlamento, onde foi ouvido em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a pedido do Partido Comunista, o presidente do grupo de trabalho advogou, apesar do teor do relatório, que o SIRESP “está muito mais resistente”.“No ano passado, por esta altura, disse ao primeiro-ministro que podia dormir descansado, agora digo exatamente o mesmo. Seguro 100 por cento não é possível, ninguém pode dizer que não vai haver quebras, é impossível garantir, mas que o sistema está muito mais resistente do que estava em 2017 não tenho dúvida nenhuma”, afirmou Carlos Salema, em declarações aos jornalistas.Carlos Salema, que preside também ao Instituto de Telecomunicações, destacou a proposta do reforço da cobertura de rede em Vila Real, Bragança e Vina do Castelo, com um aumento da capacidade das atuais estações. O que deveria também acontecer nos Açores, sustentou.O grupo de trabalho sugere, de resto, a implementação de outras 11 estações do sistema e melhorias a nível da resistência da rede.“Um sistema tão importante como a rede SIRESP deve ser uma rede nacional, deve estar sob administração e tutela do Estado português. Não se percebe que um elemento de soberania não esteja assim”, enfatizou o responsável, para acrescentar que a rede deveria ter um par de órgãos de administração e outros dois órgãos de gestão estratégica e operacional. Com “autonomia suficiente, sobretudo operacional, para poderem tomar decisões”.