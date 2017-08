09h20 - Abrantes com uma frente activa



Foi a informação dada à RTP pela presidente da câmara de Abrantes.



A situação mais complicada vive-se agora em Paúl e da Amoreira.



As projeções preocupam os operacionais mas neste momento existe apenas uma frente activa, estando o restante da área consumida pelas chamas em fase de resolução.



09h00 - A situação no país às 09h00



A Proteção Civil afirma que esta manhã os incêndios mobilizavam 5.385 operacionais, 1451 veículos e 97 missões com meios aéreos em todo o território, além de oito pelotões militares em diversas regiões.



Desde as 00h00 registaram-se 43 ocorrências no período nocturno, estando em curso oito, das quais só duas têm mais expressão.



O primeiro mencionado foi o de Abrantes, que se mantém activo mas mostra sinais de ceder aos operacionais. Está a mobilizar 731 operacionais, 240 veículos e vai ser combatido nas próximas horas por oito meios aéreos incluindo o Candair de Marrocos, dois Canadair portugueses e dois Canadair espanhois, além de dois aviões anfíbios.



Em Setúbal, o incêndio de Grândola vai também contar com dois helicópteros e já mostra sinais de ceder aos meios. Mobiliza 228 operacionais, com 74 veículos.



A Protecção Civil alerta para as temperarturas elevadas em todo o território, que podem chegar aos 39 graus nalguns locais e para o vento forte e seco predominantemente de leste durante a manhã.



Os índices de humidade continuam muito baixos e há 18 distritos em alerta laranja.



O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado, de noroeste no litoral oeste durante a tarde e de nordeste nas terras altas até ao início da manhã e a partir do final da tarde.A previsão aponta ainda para uma pequena subida de temperatura, em especial na região Centro.No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 19 e 35 graus Celsius, no Porto entre 16 e 30, em Braga entre 12 e 31, em Viana do Castelo entre 14 e 27, em Vila Real entre 13 e 30, em Viseu entre 14 e 32, em Bragança entre 10 e 29 e na Guarda entre 11 e 27.Em Coimbra, as temperaturas vão variar entre 14 e 34, em Aveiro entre 16 e 28, em Santarém entre 14 e 37, em Castelo Branco entre 17 e 34, em Portalegre entre 20 e 33, em Setúbal entre 16 e 38, em Évora entre 15 e 37, em Beja entre 16 e 36 e em Faro entre 20 e 32.Já não são sete mas 12 os distritos sob 'aviso amarelo' devido à previsão de valores elevados de temperatura.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha colocado anteriormente sob 'aviso amarelo' os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Évora, Setúbal e Beja.Juntou-lhes esta manhã Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre.Segundo o Instituto, o 'aviso amarelo' vai estar em vigor entre as 12:00 de hoje e as 21:00 de domingo.O 'aviso amarelo', o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.De acordo com Fátima Pinto, a reporter da RTP no local, às primeiras horas da manhã as chamas tinham acalmado na Mealhada.O pior já passou, o ar que se respira está mais limpo, mas permanecem no local quase 300 operacionais para ações de vigilância e de rescaldo.Durante a madrugada as chamas aproximaram-se de algumas povoações, provocando sustos, mas não houve situações de perigo.Os bombeiros terão sido ajudados pela existência das numerosas vinhas que existem na região que pararam o avanço das chamas naçguns locais, por falta de material combustível.Agora, a maior preocupação é o vento, que pode provocar reacendimentos nas próximas horas.Um alívio para os bombeiros. Quase 200 operacionais permanecem no terreno para evitar reacendimentos.Uma boa notícia. A linha ferroviária do sul, que liga Lisboa ao Algarve, foi reaberta. Esteve interrompida durante seis horas por causa do incêndio em Grândola.No terreno estão mais de 700 operacionais e 200 viaturas. A prioridade dos bombeiros durante toda a madrugada e início da manhã, é proteger as habitações e a população.Mais de 220 bombeiros estão a combater o fogo que começou ao início da tarde de ontem. As chamas estão a consumir zonas de montado e eucalipto.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou para esta sexta-feira um alerta amarelo para sete distritos, Beja, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, devido à temperatura elevada.Às 06:00, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dava conta de 26 incêndios, quatro em curso, quatro em resolução e 18 em fase de conclusão.Para as 09h00 da manhã está previsto um briefing da Proteção Civil.MealhadaMais de 400 operacionais e 121 veículos lutam contra as três frentes ativas.A adjunta nacional da Proteção Civil, Patrícia Gaspar explica que o incêndio afetou várias localidades.O incêndio que deflagrou ao início da tarde de quinta-feira foi dado como dominado mas não extinto, de acordo com o “site” da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). O fogo entrou "em resolução" pelas 3h07.AbrantesEm Abrantes, no terreno, estão mais de 700 operacionais. É isso que mostra a página da internet da Proteção Civil.As aldeias de Medroa, Braçal, Amoreira e Pucariça foram evacuadas por precaução e 50 pessoas passaram a noite no Regimento de Apoio Militar de Emergência, no Quartel Militar de Abrantes.Uma habitação ardeu e cinco pessoas ficaram desalojadas e foram colocadas na Casa Paroquial. Uma viatura dos bombeiros ficou parcialmente destruída.Incêndio em Abrantes já provocou 16 feridos ligeiros. Os ferimentos foram causados por inalação de fumo e queimaduras.A adjunta nacional da proteção civil, Patrícia Gaspar espera que este incêndio que lavra desde quarta-feira esteja resolvido esta sexta-feira de manhã.GrândolaO fogo em Grândola, no distrito de Setúbal, que deflagrou na tarde de quinta-feira, tinha 225 operacionais, apoiados por 76 meios terrestres, a combater duas frentes.A estrada nacional 10 foi cortada entre os kms 20 e 24, em Azeitão, Coimbra, por causa dos incêndios.