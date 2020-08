SOS Racismo requer processo disciplinar à PSP após publicação no Facebook

No centro da polémica está uma publicação na rede social Facebook de uma página denominada “Corpo de Intervenção da PSP”, onde se ironiza com o pedido de proteção policial por parte da deputada Joacine Katar Moreira e de um dos dirigentes da SOS Racismo, Mumadou Ba, enquanto “duas pessoas que nutrem um ódio enorme pelos polícias”. A associação considera as declarações “muito graves” e sugere que, caso o autor do comentário seja um membro da PSP, este seja alvo de um processo disciplinar.