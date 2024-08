TdC dá visto prévio favorável a helicópteros de emergência para o INEM

A decisão hoje divulgada iiliba o INEM de responsabilidades mas alerta o Ministério da Saúde, para que assegure no futuro meios financeiros de forma a que possa ser aberto um concurso em linha com os valores de mercado.



"Adverte-se a tutela que, se não o fizer, está, de forma indireta, a violar, ilegalmente, o princípio da concorrência, princípio esse que é estruturante da contratação pública e da tutela do interesse financeiro do Estado", salienta o Tribunal de Contas.

Recorde-se que este caso levou à demissão do presidente do INEM. O Instituto e o Ministério da Saúde entraram em choque devido a este tema no final de junho. O INEM acusou a tutela de negligência na questão da contratação do serviço dos helicópteros.