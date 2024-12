União Europeia quer menos 90% de emissão de gases até 2040 e neutralidade carbónica até 2050

Foto: Marcin Jozwiak - Unsplash

O conselho da União Europeia sobre ambiente começa às 9 da manhã, hora de Lisboa e estas sugestões vão ser apresentadas aos ministros do Ambiente dos países europeus.



A ministra do Ambiente Maria da Graça Carvalho, representa o governo português nas várias reuniões do conselho que traça o percurso da União Europeia para chegar à neutralidade carbónica em 2050, a começar, por medidas no setor dos plásticos:



A sessão é coordenada por Anikó Raisz (húngara) , ministra da União Europeia para os Assuntos Ambientais e Economia Circular.

O conselho sobre ambiente fica reunido até logo à tarde, em Bruxelas.