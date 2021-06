Variante Delta já representa 55% das novas infeções em Portugal

A variante Delta está a impor-se em território português. No espaço de um mês, a prevalência passou de quatro para 55,6 por cento, mostra o último relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 no país, agora divulgado. É “uma subida galopante”.