Vírus Monkeypox. Confirmados em Portugal cinco casos de doença rara

, lê-se na nota da DGS.“A Direção-Geral da Saúde identificou o alerta e centraliza, nesta fase, todas as ações de deteção, avaliação, gestão e comunicação de risco relacionadas com estes casos, através do Centro de Emergências em Saúde Pública (CESP)”, acrescenta-se na mesma nota.

“A doença é rara e, habitualmente, não se dissemina facilmente entre os seres humanos”, enfatiza a DGS.



“A DGS já comunicou ontem o alerta aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos e aos enfermeiros, com o objetivo de identificarem eventuais casos suspeitos e de os notificarem”.

“Aconselhamento clínico”

Natércia Simões - Antena 1

. A abordagem clínica não requer tratamento específico, sendo a doença habitualmente autolimitada em semanas”, refere a DGS.“O Reino Unido reportou casos semelhantes de lesões ulcerativas, com a confirmação de infeção por vírus Monkeypox. A DGS está a acompanhar a situação a nível nacional e em articulação com as instituições europeias”, conclui a nota.