AD venceu eleições nos Açores sem maioria absoluta. O que se segue?

A noite de domingo foi de festa para o PSD-Açores, uma vez que esta foi a primeira vez em 30 anos que os social-democratas conseguiram derrotar o PS nas eleições legislativas regionais.Apesar de ter ficado a três lugares da desejada maioria absoluta, o líder regional do PSD, José Manuel Bolieiro, anunciou que irá governar com “uma maioria relativa” e garantiu que não irá ceder a chantagens., afirmou Bolieiro na noite de domingo na sede do PSD/Açores, em Ponta Delgada, ao lado do líder social-democrata, Luís Montenegro.

O líder regional do PSD rejeitou, assim, ficar "refém" do Chega, que passou de dois para cinco deputados.

Por sua vez, André Ventura observou que só uma "maioria clara" entre a AD e o Chega permitirá afastar o PS do poder.“Eu dialogo com todos. Não faço cercas sanitárias e sou um conciliador por natureza. Mas não aceito chantagens”, reiterou Bolieiro em declarações aos jornalistas.“Numa sala em que estejam Artur Lima e Paulo Estêvão, José Pacheco não entra. Sabem como é que se diz aqui em São Miguel? Desengatem-se. Ou então liguem para Marcelo Rebelo de Sousa e marque novamente eleições”, declarou.

PS deixa viabilização do governo da AD em aberto

Ao descartar o Chega e com o Iniciativa Liberal (IL) e o PAN a manterem ambos apenas um lugar na Assembleia Legislativa, a coligação de direita fica dependente da viabilização do Partido Socialista.“Os resultados são o que são. A coligação venceu. Há a possibilidade de uma maioria de direita, coisa que nunca foi rejeitada pelo líder da coligação e, portanto, nos próximos dias haverá certamente espaço para esse debate”, disse Vasco Cordeiro na noite de domingo.“Não podemos extrapolar a realidade açoriana para a realidade nacional. São planos diferentes, que têm respostas diferentes consoante a realidade que está em causa. No plano regional, será o PS Açores a determinar”, disse Pedro Nuno Santos.“Estamos focados na vitória e é sobre esse cenário que nós trabalhamos. Qualquer outro cenário, eu posso dizer-vos que é muito difícil, praticamente impossível, que o PS possa viabilizar um governo da direita”, disse Pedro Nuno Santos.O líder do PS nacional sublinhou, no entanto, que “é preciso esperar pelas decisões que forem tomadas pelos órgãos regionais do partido no quadro da autonomia regional”.“Vamos esperar por essa decisão com a certeza que será uma boa decisão apoiada por todos os socialistas no plano nacional. Temos um profundo respeito pela autonomia dos Açores e não me vou substituir aos socialistas açorianos”, salientou.