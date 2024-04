Aguiar-Branco defende que procuradora-geral da República se explique no Parlamento

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O antigo ministro da Justiça frisou não acreditar que "haja uma conduta premeditada, à esquerda ou à direita, para criar factos políticos por via da investigação criminal".



No programa da Antena 1, que completa agora quatro anos, Aguiar-Branco afirmou que a procuradora-geral da República deve eliminar suspeitas sobre a atuação do Ministério Público nos casos da Operação Influencer, que desembocou na queda do Governo de António Costa, e da investigação que deu origem à crise política na Madeira."Qualquer um de nós não quer acreditar que haja uma conduta premeditada para à esquerda ou à direita provocar um determinado facto politico por via de um investigação criminal, mas a verdade é que ninguém vive sozinho no mundo e é preciso ser explicado, porque se for explicado e se a situação ao ser explicada torna claro que a suspeição não existe, eu acho que estamos a contribuir para que esses dois mundos convivam de uma forma mais saudável para a democracia", vincou José Pedro Aguiar-Branco. Pacto de regime



O presidente do Parlamento considera essencial estabelecer um pacto de regime para a justiça, mediante uma metodologia "para se chegar lá".



"Porque parto do principio de que as coisas acontecem não com essa intenção e isso acontece de forma involuntária, ainda mais justifica a necessidade de clarificar e ter os espaços onde os portugueses possam compreender. Acho que a Assembleia da República é o espaço de excelência para isso acontecer", propugnou.

