António Costa felicita Mariana Mortágua e espera "diálogo construtivo"

"Já felicitei Mariana Mortágua, a nova coordenadora do Bloco de Esquerda. Desejo-lhe felicidades nas suas novas funções, esperando um diálogo construtivo e uma ação comum para o progresso de Portugal e a melhoria da vida dos portugueses", lê-se numa mensagem publicada por António Costa na sua conta oficial da rede social Twitter.





Na reação ao discurso de vitória de Mariana Mortágua, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, saudou a eleição da nova liderança do Bloco de Esquerda, mas assinalou que o PS não se confunde "nem quanto aos adversários, nem quanto aos inimigos".







Em resposta às palavras críticas de Mortágua contra a maioria socialista que governa o país, João Torres assinalou, numa declaração os jornalistas este domingo, que "o inimigo é o populismo, os inimigos são os populismos e o adversário é a direita".



João Torres diz estar "profundamente convencido" de que a generalidade dos portugueses pretenderia que o Bloco de Esquerda "não voltasse a confundir-se" na identificação "daqueles que são os nossos verdadeiros inimigos e daqueles que são os nossos verdadeiros adversários".







O secretário-geral adjunto garantiu que "não será pelo Partido Socialista que será reerguido o muro que ajudamos a derrubar em 2015" , numa referência à Geringonça.







Recusou ainda que a atual maioria seja um "pântano", como adjetivou a nova líder bloquista, lembrando que o resultado das eleições legislativas do ano passado resultou "da expressão da vontade popular e da confiança que os portugueses depositaram no PS".



João Torres considera que o Bloco tem "de se encontrar consigo próprio" e ""centrar-se noutros aspetos mais importantes da vida política", em oposição a "tentar reescrever a história daquilo que aconteceu em 2021 e que depois conduziu à convocação de eleições legislativas".



"Momento cavaquista"?



O dirigente e deputado socialista recusou ainda outra crítica deixada pela agora ex-coordenadora do BE, Catarina Martins, de que os problemas estruturais do país foram agravados porque os socialistas acharam que, com a maioria absoluta, tinha chegado o seu "momento cavaquista".



"Não, o Governo não atravessa nenhum momento cavaquista e se há algo que tem caracterizado a maioria do Partido Socialista é o facto de termos sido, estarmos a ser e seguramente continuarmos a ser uma maioria profundamente dialogante" e cumpridora do seu programa eleitoral", realçou.